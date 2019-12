Menyhei József életét az írás és a gazdálkodás teszi teljessé

Hatodik könyve jelent meg Menyhei József nyugalmazott falugazdász prózaírónak. A Túl az árnyékomon… című kötet több elbeszélést és egy kisregényt tár az olvasók elé.

Menyhei József nagy elismerésnek örvend a térség írótársadalmában. Ágasegyházi tanyája több alkalommal adott helyet az országos írótábornak. A Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének szombati találkozóján mutatták be legújabb, Túl az árnyékomon… című kötetét.

Az írás sokáig váratott magára. Bár Menyhei Józsefnek voltak szárnypróbálgatásai, de igazán a nyugdíjas éveiben teljesedett ki írói szenvedélye.

– Már gyermekkoromban nagyon sokat olvastam, főként meséket. Az olvasás iránti szeretetem utána sem szűnt meg, de az élet az irodalomtól messze sodort – jegyezte meg Menyhei József. – Mindig is vonzott a paraszti életmód, én is ezt akartam folytatni. A főiskolán érintett meg először igazán az irodalom. Próbálkoztam is írással, de inkább csak magamnak. A régi irományaimat nem is tartottam meg, nem ütötték meg a mércét – tette hozzá.

Menyhei József a főiskola után számos településen dolgozott Bács-Kiskun megyében, például Városföldön, Gátéron, Pálmonostorán és Kecskemét pusztáin.

– A mezőgazdaság különböző szegmenseiben dolgoztam, állami gazdaságokban, szövetkezetekben. A vidéki életet választottam, így az irodalmi körök, az irodalmi élet messze esett tőlem. Amikor nyugdíjba mentem, akkor teljesedhetett ki az írás iránti szenvedélyem – mesélte tovább élettörténetét.

Családjával Ágasegyházán telepedett le Menyhei József. Tanyát vásároltak, ahol egyszerre foglalkozhat mezőgazdasággal és az írással. Írásainak középpontjában a vidéki élet áll. Prózaíró, verseket csak ritkán ír, azt is leginkább a maga kedvéért. Nem így a regényeket, melyekkel szeretné megszólítani az olvasókat.

– Arról írok, amit ismerek, ami érdekel. Köteteimben a vidéki életről, a vidék emberének gondjairól, bajairól szólok. Regényeim korrajzosak, aki elolvassa, maga is visszaemlékezhet, átérezheti a történéseket. Az első könyvem még a régi szocialista rendszerben játszódott, az utóbbiak már a rendszerváltás utáni éveket, azok konfliktusait idézik meg. Az útkeresésről szólnak, hogy mindent újra kellett tanulniuk az embereknek, vagy át kellett értékelniük dolgokat, különben kirekesztődtek volna. Akadtak ugyan lehetőségek, volt, aki tudott is élni velük, és volt, aki nem – részletezte Menyhei József.

A Túl az árnyékomon… című kötetben kilenc elbeszélés és egy kisregény olvasható, utóbbi kapta a Túl az árnyékomon címet. Az elbeszélések között vannak állatmesék, természetről szóló írások, dramatikus lélekábrázolások szenvedélyek sodrásával.

– Az első könyvemnél még volt segítségem családon belül, így nekem csak az írásra kellett koncentrálnom, a kiadásának nehézségeit, feladatait átvállalták tőlem. Most már magamnak kell mindent intézni. Bevallom, az írás részét nagyon szeretem, de a többi kicsit távol áll tőlem – árulta el.

Menyhei Józsefben amint körvonalazódott a regény témája, már ül is le és ír. Nem kellenek neki vázlatok, könnyen jönnek a szavak. Szeret diktafonba diktálni, melyet utána legépeltet.

Az írás mellett a mezőgazdaság is meghatározó maradt az életében, tanyáján feleségével gazdálkodnak, ma már elsősorban csak önellátásra. Az olvasásról sem mondott le, most is a két regény írása között kedvenc íróinak műveit olvassa el.

Családi körben ünnepel

Menyhei József az ünnepeket családi körben tölti el. Hazavárják gyermekeiket és unokáikat. Két gyermekük született, akik négy unokával ajándékozták meg őket.