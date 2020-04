Mentorok segítik a fogyatékkal élők digitális oktatását Kalocsán

Az iskolának nemcsak azzal a problémával kellett megküzdenie, hogy az eleve nagyobb törődést igénylő diákokat mostantól távolról kell segíteni, hanem azzal is, hogy a családok egy részében ehhez sem eszköz, sem megfelelő internetelérés nem áll rendelkezésre.

A gondokat csak tetézi a fentiek ismeretében nem túl meglepő digitális inkompetencia is – gyakran egy e-mail-cím létrehozása is gondot okoz.

– Minden tanulónk fogyatékkal élő, de emellett nagyon sok hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve vidéki is van, ezért a tanulási célú elérésük lényegesen nehezebb. Ezért gondoltuk azt, hogy mentori rendszert vezetünk be, azaz minden tanulónak saját mentora van. Minden pedagógusra három-négy tanuló jut – ismertette a gyakorlatot Csupor Zsolt Jánosné igazgató.

– A mentorral tartják a tanulóink a kapcsolatot, mindenki a lehetőségeinek megfelelő csatornán: van, aki telefonon, van, aki hangüzenetben, e-mailben, Facebookon, szóval mindenkinél sikerült kialakítani a megfelelő oktatási és kapcsolattartási formát – nyugtázta.

– Nagyon büszkék vagyunk a tanulóinkra és a szüleikre is, mivel a vártnál sokkal intenzívebb támogatást kapunk tőlük. A határidőket rendkívül szorosan betartva, sokszor szorgalmi feladatokat vállalva tesznek eleget a kötelezettségeiknek az új tanrendben – szólt elismerően Csuporné, mindeközben nem elhallgatva, hogy intézményük tanulói számára másokhoz képest „komolyabb gondot jelent a számítástechnikai ellátottság”. – Itt meg kell említenem, hogy az önkormányzat Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottságának jóvoltából három kalocsai családunk kapott számítógépet. Az eszközök mellett megoldásra váró probléma az internet-hozzáférés biztosítása, hiszen ezekben a családokban általában ez sincs – árulta el.

Az igazgató hozzáfűzte: olyan helyzetekkel szintén szembesülniük kellett, hogy egy-egy családnak sikerült megoldani mind a használható eszköz beszerzését, mind pedig az internet bekötését, de „digitális kompetencia” hiányában mégsem sikerült ilyen módon folytatni a tanítást. Ilyenkor szintén a mentorpedagógus segített a családnak abban, hogy például e-mail-fiókot hozzanak létre, amivel be tudnak regisztrálni online oktatófelületekre, vagy egyszerűen csak levelezhetnek a Nebuló EGYMI pedagógusaival.