Melegítő ágyat adományoztak az újszülött osztálynak

Egy több mint 1 millió forint értékű nyitott melegítő ágyat adományozott az Országos Mosolyért Egyesület a kecskeméti kórház újszülött osztályának. A sátorszerű ágynak sok előnye van, bizonyos esetekben kiválthatja az inkubátort.

Az Országos Mosolyért Egyesület rendszeresen támogat kórházakat, gyermekintézményeket, mentőszervezeteket olyan műszerek adományozásával, amelyek a gyógyításhoz nélkülözhetetlenek, de az intézmények saját erőből nem, vagy csak nagy nehézségekkel tudják beszerezni szűkös anyagi helyzetük miatt. A kecskeméti megyei kórház csecsemő- és gyermekosztályát lassan tíz éve segítik, legutóbb, tavaly nyáron egy anya- és bababarát inkubátorral, valamint egy speciális bélbetegség azonnali kiszűrésére alkalmas diagnosztikus módszerrel ajándékozták meg a részleget. Kecskemétre hozott adományaik összértéke immár eléri a 12,5 millió forintot.

Szerdán egy 1 millió forint értékű nyitott melegítő ágyat adott át ünnepélyesen Nagy István, az egyesület elnöke dr. Horváth Zsolt orvosigazgatónak, dr. Tálosi Gyula osztályvezető főorvosnak és Nyilas Marianna vezető ápolónak. Nagy István elmondta: helyi, környékbeli vállalkozóknak köszönhetően gyűlt össze a pénz az ágyra, amely jelenleg a legkorszerűbb a piacon. Az egyesület tizenötöt már kiszállított országosan, és folyamatos rá az igény.

Az átadón elhangzott: a nyitott melegítő ágynak része egy melegvizes matrac, amely folyamatosan 37 Celsius fokot tart belül, azaz olyan hőmérsékletet teremt az újszülött részére, mint amilyenhez az anyaméhben hozzászokott. Használható olyan újszülötteknél, akik valamilyen okból lehűltek szülés után, vagy ingadozik a testhőmérsékletük, de mint Nyilas Marianna elmondta, nagy hasznát veszik az intenzív részlegen is a javuló állapotú gyerekeknél, akiknek már nem szükséges zárt inkubátorban lenniük.

Az ágy kialakítása révén az édesanya is sokkal könnyebben hozzáférhet a babához, mint az inkubátornál, így egyszerűbb a szülő-gyermek kapcsolat kialakítása, a gyermek anyatejjel való táplálása, ezáltal pedig az újszülött is nagyobb ütemben fog növekedni. A babát az anyai bőrkontaktushoz hasonlítható melegvizes matracra helyezve a szívritmus, szaturáció, légzésszám és hőmérséklet stabilizálódik. A stresszes, sokat síró újszülöttek számára relaxáló, megnyugtató hatású lehet a melegvizes matrac. Fontos körülmény az is, hogy az ágynak biztonságos a használata és könnyen tisztán tartható, viszonylag alacsony árához hosszú élettartam párosul.

Tálosi Gyula főorvos iemelte, hogy az Országos Mosolyért Egyesület állandó és megbízható partnerük, rendszeresen, évente kétszer jelentkeznek adományaikkal, azaz folyamatosan számíthatnak rájuk az eszközbeszerzések terén, ezért pedig nagyon hálásak.