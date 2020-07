Megyénkből két fa is döntőbe jutott

Bács-Kiskunból két fa is bejutott az Év Fája vetélkedő döntőjébe. Az imrehegyi terebélyes eper már korábban is szerepelt a tízes listán, a mélykútiak büszkesége, a templomdombon álló júdásfa is elnyerte a szakmai zsűri jelölését.

A kisváros mértani központjában áll az a júdásfa, aminek életkorát 250 évesre becsülik. Pontosan senki sem tudja, hogy mikor került a templomdomb északi oldalára. Nagy valószínűséggel a Szabadkáról érkező, és Mélykúton szolgálatot teljesítő ferences szerzetesek hozták magukkal és ültették el az 1760–70-es években, amikor a templom is felépült. – Igazából senki sem tudja ennek a két nagyobb törzsből szerteágazó fának az életkorát. Báics Ernő, a városunkban élő, ismert botanikus-agronómus szerint is több mint kétszáz éves lehet ez a gyönyörű júdásfa, amire minden mélykúti büszke. A kora tavasszal virágba boruló fa magoncaiból már sok portánál ültettek a helybéliek – mondta el Kovács Tamás polgármester, akitől megtudtuk, hogy az önkormányzat felkérésére a Fenyő Miksa Könyvtár jelölte a júdásfát a versenybe. A néphitből eredő legenda szerint a júdásfa virágai Krisztus vérét szimbolizálják, a lapos magvak pedig a júdáspénzre utalnak. Egy másik legenda szerint Júdás egy ilyen fára akasztotta fel magát, Jézus elárulása miatt. A Júdea fája nevet a franciáktól kapta ez a mediterrán vidékről származó, szétterülő tartóágas lombkoronájú fa, amiből többtörzses cserje is kialakítható.

Az imrehegyi terebélyes eper a település legidősebb fája, ami immár harmadszor is bekerült az Év Fája vetélkedő döntőjébe. Az eperfát feltételezhetően papok ültették az 1800-as évek végén. Az idősek elmondásai szerint a hatalmas fa fekete epret termett valamikor, de nagyon keveset. A két hatalmas törzsből ágazó eperfa szerepe az elmúlt másfél évtizedben teljesen megváltozott. A népszerűsége, a közösségben betöltött szerepe megnőtt.

„Az a terület, amelyen a fa áll, és az ahhoz közeli ház a hozzá tartozó területtel állami tulajdonban volt. A fára az emberek ügyet sem vetettek addig, amíg egy vállalkozóé, Valach Sándoré nem lett az ingatlan. Ettől kezdve a terebélyes eperfát gondozásába vette. A környékét gyönyörűen kialakította, mesterséges tavat épített köré. A tavat áthidaló fahíd környékét kaktuszültetvény díszíti, valamint a tóban tavirózsák díszelegnek. A fa alatt padok és három faragott asztal van elhelyezve. A helyi csoportok és egyéni túrázók, akik a szomszéd településekről érkeznek, szintén gyakran látogatják” – olvasható a leírás Imrehegy legismertebb fájáról. Októberig lehet szavazni Az Év Fája vetélkedő keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keresik, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban – közölte a vetélkedőt meghirdető Ökotárs Alapítvány. A döntőbe jutott tíz fára – így az imrehegyi terebélyes eperre és a mélykúti júdásfára – október 1-ig lehet szavazni az evfaja.okotars.hu/dontosok oldalon.