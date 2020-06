Megyénk nagyon jól vizsgázott a koronavírus-járvány idején

A koronavírus-járvány elleni védekezésben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársai is maximálisan kivették részüket. A tapasztalatokról Kovács Ernő kormánymegbízottal beszélgettünk.

– A járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt milyen szerepe volt az Ön által vezetett Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak?

– A kormány március 11-én hirdette ki a veszélyhelyzetet, ezzel egy nagyon komoly munka vette kezdetét, amelynek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal is aktív részese volt. Együttműködtünk a megye kórházaival, egészségügyi intézményeivel, mentőkkel, háziorvosokkal, de segítségünkre voltak a települések is. A Megyei Védelmi Bizottság elnökeként kollégáimmal közreműködtünk a járvány visszaszorítását elősegítő eszközök szétosztásában, annak érdekében, hogy minden intézmény megfelelő védelemben részesüljön. Ezekkel párhuzamosan megtettük a szükséges óvintézkedéseket a kormányhivatalokban, ügyfélszolgálatokon a dolgozók és az ügyeket intéző állampolgárok egészségének védelme érdekében.

– Milyen védőeszközöket biztosítottak az ügyintézők, ügyfelek számára?

– A hivatalokban az elsők között szereltettünk fel plexifalat. Mentesítettük a munka alól a 65 éven felüli, az alapbetegségben szenvedő és a várandós munkatársainkat. Százezer maszkot szereztünk be, amelyből nemcsak dolgozóinknak adtunk, hanem azon ügyfeleknek is, akik anélkül jöttek ügyet intézni. Folyamatosan ellenőriztük a kormányablakokba, ügyfélszolgálatokra érkezőket, kézfertőtlenítő-szereket bocsátottunk munkatársaink, ügyfeleink rendelkezésére, és ügyeltünk a higiéniai szabályok betartására. Ezúton is köszönöm minden munkatársamnak a védekezésben nyújtott munkáját és minden állampolgárnak a fegyelmezett magatartását.

– Hogyan értékelné a magyar védekezési stratégiát?

– Ahogyan az elmúlt hónapokban láthattuk, az országok eltérő jelentőségűnek ítélték a járványügyi helyzetet, és mindenhol más és más intézkedéseket vezettek be. Magyarország komolyan vette a védekezést, és – a továbbterjedés megfékezése érdekében – időben veszélyhelyzetet hirdetett, valamint szigorú korlátozásokat vezetett be. Mint ahogyan az a veszélyhelyzet lejártát követően kiderült, a magyar stratégiához hasonló gondolkodás volt célravezető. A járványt hozzánk hasonlóan kezelő országok számoltak be a legcsekélyebb mértékű halálozási rátáról, és az egészségügyi ellátórendszerünk is megfelelő kapacitással rendelkezett. Minden szempontot megvizsgálva és figyelembe véve, a kormány jól és felelősen döntött a különböző korlátozó intézkedések bevezetésével, mindezt pedig az eredmények is alátámasztják. Magyarország sikeres védekezési időszakot tudhat maga mögött, amelyből a polgárok is kivették a részüket, hiszen megfontoltak, szabálykövetőek voltak. Ha a járvány esetleges következő hulláma során is azt a magatartást gyakoroljuk, mint amelyet eddig is, ismét eredményes lesz a védekezés.

– Bács-Kiskun megyét milyen mértékben érintette a járvány?

– Bács-Kiskun megyét szerencsére nem érintette jelentős mértékben a járvány, hiszen a térségben volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Ennek ellenére folyamatos készültségben voltunk, és az esetleges következő hullámra is felkészültünk, hiszen az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatok mellett elegendő védőfelszerelés is rendelkezésünkre áll, sőt már tesztelik azt a magyar egyetemek által fejlesztett új lélegeztetőgépet is, amely célirányosabban segítheti a betegek gyógyulását.

– Ön szerint a magyar embereknek mennyire kell óvatosnak lenniük a nyaralások során?

– Most egy olyan lélegzetvételnyi szünethez jutottunk, amikor érdemes visszatekinteni és értékelni az eddigi eredményeinket. A járvány még mindig jelen van a világban, több helyen alakulnak ki új gócpontok, vannak országok, akiket jelenleg is nagyon mélyen érint. Ezekből is látszik, hogy egyáltalán nem dőlhetünk hátra. Fontos, hogy továbbra is viseljünk maszkot, tartsuk a távolságot, vigyázunk az idősebb generációra, és körültekintően tervezzük meg nyaralásunkat.

– A kormányhivatalok teljes kapacitással működnek már?

– Valamennyi irodánk – a megfelelő egészségügyi óvintézkedések betartása mellett – teljes munkaidőben és teljes körű szolgáltatással várja az ügyfeleket. Aki azonban teheti – a találkozások számának csökkentése érdekében – továbbra is otthonról, elektronikusan intézze ügyeit.

– Meddig tart a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok érvényességi ideje?

– A kormány száznyolcvan nappal meghosszabbította a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok érvényességét, így azok december 15-ig érvényesek hazánkban. Arra viszont felhívnám a figyelmet, hogy a lejárat után ezen okmányokat külföldön nem fogadják el.

– Ön személy szerint hogyan élte meg a járványhelyzetet?

– Személyesen felügyeltem a kórházakkal, szociális intézményekkel történő együttműködést és a kormányhivatali szervek, járási hivatalok feladatellátását annak érdekében, hogy eredményesen lassítsuk a járvány terjedését. Örömmel mondhatom, túl vagyunk a nehezén, de fontos, hogy továbbra is felkészültek maradjunk!