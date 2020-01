Megyénk közismert személyeit kérdeztük az idei terveikről – II. rész

Megkérdeztük néhány közismert olvasónkat a 2020-as esztendőről.

Szűcsné Takács Zsuzsanna, a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetője:

– Iskolaigazgatóként a legnagyobb kívánságom, hogy olyan tanítványaim legyenek, akiknek fontos a tudás, és az alapvető emberi értékek közé sorolják mások tiszteletét. Ehhez természetesen elengedhetetlen a szülők szerepe is. Sűrű évre számítok, mint amilyen a tavalyi is volt. Pedagógustársaimmal közösen elhatároztuk, hogy bevezetjük a mi kis iskolánkban a Komplex Alapprogramot. Ez szakmai kihívás, lehetőség és egyben felelősség is számomra. A program épít a tanulók sokféleségére, az egyediségükre, az egyedi képességekre. A magánéletben pedig több szabadidőt szeretnék, s ami a legfontosabb, egészséget.

Németh István, Solt polgármestere:

– A 2020-as évtől azt várom vagy inkább azt kívánom, hogy legyen egészsége mindenkinek. Legyünk boldogok és figyeljünk oda egymásra. Soltnak pedig azt, hogy a már megnyert beruházások minden gond nélkül megvalósuljanak, sikerüljön a terveinket véghez vinni. Konkrétan: elkészüljön a multifunkcionális sportcsarnok, megvalósuljon a városközpont megújítása, elkészüljön a bölcsőde Kissolton, és el tudjuk kezdeni az ipari parkunkat. Legyenek játszóterek mindhárom településrészen. A civil szervezetekkel, egyházakkal továbbra is maradjon harmonikus a kapcsolatunk, és olyan rendezvények legyenek, ahol minden korosztály megtalálja a számítását.

Kalmár Kristóf, Apostag község közművelődési koordinátora:

– Az elmúlt év óta látom el a helyi közművelődési intézmények felügyeletét és a községi rendezvények szervezését. A munkám egy kihívás is számomra, melyhez pozitív hozzáállással, elszántsággal és szeretettel állok. Megtapasztalhattam, hogy egy egészen kis közösségből is lehet nagy csapatot, rendezvényeken közönségeket szervezni. Megmutatkozik ez egy kirándulás vagy színházlátogatás szervezése során. Idén szeretném eddigi rendezvényeink színvonalát megtartani, de mégis mindig egy kis újat belecsempészni. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban is örömüket lelik majd az apostagi emberek az általunk szervezett programokban.