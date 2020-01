Megyénk közismert személyeit kérdeztük az idei terveikről – I. rész

Tóth Péter Lórántot, Darabos Józsefet és Koch Mihályt kérdeztük a 2020-as esztendőről.

Tóth Péter Lóránt tanár, kunszentmiklósi versvándor:

– Az új esztendőtől leginkább azt várom, azt szeretném, hogy a feleségemmel közösen már nagyon várt kisfiunk április elején erőben, egészségben megszülessen. Szeretném a nemzeti összetartozás évében is meglátogatni előadásaimmal Magyarország és a Kárpát-­medence legapróbb falvaiban élő magyarokat. Oda is elmenni, ahová az irodalom nem, vagy csak nagyon ritkán jut el. Szeretném, ha a napi politika nem gyűrűzne be életünkbe, ha az emberek inkább egymás felé fordulnának, többet beszélgetnének a családtagok egymással, ha a gyerekek az édesapa, édesanya meseolvasására aludnának el és nem az otthoni vitákra.

Darabos József, Szabadszállás polgármestere:

– Nagyon nehéz és küzdelmes évnek nézünk elébe. Nagyon sok munka és alázat kell azonban ahhoz, hogy megvalósítsuk céljainkat. Szeretném, ha idén befejeződnének az elkezdett beruházások és mihamarabb elindulnának az újak. A legfontosabbak ezek közül: az információs ponttal és sofőrpihenővel ellátott buszpályaudvar megépítése, a bölcsőde bővítése, a közkonyha tatarozása, valamint a hozzá tartozó parkolók kialakítása, illetve a város szegregációval veszélyeztetett területeinek fejlesztése, melynek keretében többek között bérlakások újulnak meg. Azt gondolom, hogyha a napi problémák mellett mindez megvalósul, eredményes évet zárhat önkormányzatunk.

Koch Mihály, a Dunavecséért Új-polgárőrség és Bűnmegelőzési Egyesület elnöke:

– Ebben az évben több korszerű technikai eszköz beszerzését tervezzük, ugyanakkor szeretnénk az egyesület létszámát is növelni. Mindezekkel tovább tudjuk fokozni a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Egyesületünk nemrégiben birtokba vehetett egy új, korszerű gépjárművet, mely reményeim szerint egyaránt szolgálja az egyesület és a lakosság érdekeit. Bízom benne, hogy városunkban a térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítésével tovább csökken a területünkön elkövetett bűncselekmények és egyéb jogsértések száma. A társszervekkel, civil szervezetekkel a jövőben is – hasonlóan az eddigiekhez – jó kapcsolatot szeretnénk ápolni.