Megyénk boldoggá teheti a turistákat

Bács-Kiskun boldoggá tesz. A jövőben ez lesz a megye új turisztikai jelmondata, amivel mint díszvendég megjelenik majd a jövő évi Utazás kiállításon. A megye és az ország turisztikai terveiről is szó esett tegnap Kiskunhalason, ahol a város idegenforgalmi fejlesztéseiről is hallhattak a szakmai konferencia résztvevői.

– Nagyon sok olyan kincsünk van Bács-Kiskunban, ami másutt nincs. Ezeknek kell olyan élményt nyújtaniuk, melyek megmaradnak az idelátogatókban, hogy továbbadhassák, miért érdemes eljönni megyénkbe – vélekedett köszöntőjében Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke azon az idegenforgalmi konferencián, melyet már harmadik alkalommal szervezett meg a megye. Mint elhangzott: komoly lehetőség előtt áll Bács-Kiskun, hogy bemutassa idegenforgalmi értékeit, hiszen Kecskeméttel együtt díszvendégei lesznek az Utazás 2019 kiállításnak, ahol a megye harminc települése közös standon fog bemutatkozni.

Bányai Gábor, a halasi térség országgyűlési képviselője szólt a korábbi turisztikai elképzelésekről is, melyek francia turisztikai szakemberek javaslatára születtek meg, lassan tíz évvel ezelőtt. Az egyik ötlet az volt, hogy az ottani Puy du Fou mintájára egy históriaparkot létesítsenek, amit Kecskemétre álmodtak. Bányai Gábor szerint a megye most is alkalmas egy ilyen történelmi témapark létrehozására, mint fogalmazott: Bugac és Kiskunhalas között bőven akadna hely a megvalósítására.

– Történelmi időket él a magyar turisztika, amely 2010 óta évről évre jobb eredményeket ér el és mintegy 400 ezer embernek nyújt munkát – emelte ki többi között előadásában dr. Guller Zoltán. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója hozzátette: új típusú turisták is megjelentek, akik minél több élményt szeretnének, minél rövidebb idő alatt. Mint elmondta: komoly marketing indult hazánk népszerűsítésére, amelynek alapgondolata: Magyarország a csodák forrása. A vezérigazgató szólt a távlati célokról is: miszerint hazánknak 2030-ra az osztrák turisztikai színvonalat kell elérni. A turisztikai elképzeléseket a kormányzat is támogatja, hiszen 828 milliárd forintot biztosítanak a fejlesztésekre. Guller Zoltán kiemelte: a bugaci térségben jövőre egy 4 milliárd forintos turisztikai program indul.

Csáki Béla, a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetője is szólt arról, hogy rekordév volt 2017 a megye idegenforgalmában, és beszámolt a megyei fejlesztési tervekről is, melyek között ott szerepel a turisztikai attrakciókat összekötő kerékpárút-­hálózat bővítése is.

