Megyei tehetségeket díjazott a MOL Alapítvány

Három megyebeli fiatal tehetséget díjazott a MOL Alapítvány Tehetségkutató programjában. A MOL az idei tanévben összesen 19 millió forinttal támogatja a tehetséges művész- és kutatójelöltek pályafutását.

Bács-Kiskun megyéből három fiatal, Herceg Olivér Tataházáról, valamint Csuvár Anna és Török Ágoston Kecskemétről lett a győztese a MOL Tehetségtámogató Programjának, amely az idei tanévben összesen 19 millió forinttal támogatja a 10 és 23 év közötti tehetséges művész- és kutatójelöltek pályafutását. Országszerte összesen 59 fiatal pályázó és csapataik nyertek támogatást – áll a MOL Alapítvány közleményében.

Idén a koronavírus-járvány miatt sok verseny és kurzus elmaradt, ezért érzékelhetően kevesebben, összesen 202-en igényeltek támogatást, melynek összege még így is csaknem ötszöröse volt a rendelkezésre álló keretnek. A szakértő zsűri értékelése után a pályázatot kiíró MOL Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy 59-en kapják meg az igényelt támogatást.

Az elnyert összeget – összesen 19 millió forintot – a tehetségek leginkább hangszervásárlásra, előadásokra és tudományos versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök beszerzésére, vagy egy-egy verseny útiköltségeinek támogatására fordíthatják majd, illetve a felkészítő tanár díját is finanszírozhatják belőle.

Herceg Olivér földrajzi, talajvédelmi kutatásaira fordítja az alapítvány díjazását. A fiatalember a szekszárdi I. Béla Gimnázium tanulója, ahol az első három évben talajerózióval kapcsolatos kutatást végzett. Kutatási témájával hazai versenyeken sikerült kimagasló eredményeket elérnie. A megkezdett munkát idén is szeretné folytatni a Szekszárdi-dombságon, ehhez nyerte el a MOL Alapítvány támogatását.

Csuvár Anna a kecskeméti M. Bodon Pál AMI tanulója, Vincze Tünde tanítványa. A 2018-2019-es tanévben a legkiválóbb teljesítményt nyújtó diák díját nyerte el, mivel mind a két évben első díjat nyert a Femus Nemzetközi Fúvószenei Fesztiválon. Idén felvételizik a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába. A zeneművészeti pályafutás megalapozásához tud saját fuvolát vásárolni a támogatás segítségével.

Török Ágoston tehetségére korán felfigyeltek tanárai, akik a tanórákon kívül is rendszeresen foglalkoztak vele. Már ekkor országos első helyezést ért el egy matematikaversenyen, azóta is általában az első öt helyezett között szerepel az országos döntőkön. Idén meghívást kapott a Maths Beyond Limits kéthetes lengyelországi matematikatáborba, ahová összesen 40 diákot invitáltak a világ különböző pontjairól. Jelenleg hetente háromszor külön foglalkozik vele MOL Mester-M díjas matematikatanára, Varga József a Bányai Júlia Gimnáziumban. Ezeken kívül aktív résztvevője a budapesti olimpiai szakkörnek és a Templeton tehetségprogramba is. A támogatásból egy laptopot szeretne vásárolni.

A zsűri tagjai idén Devich Márton a Bartók Rádió igazgatója, Pázmány Karolina Ágnes vizuálisnevelés-tanár, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanszékvezető-helyettese és Pertis Szabolcs matematika-fizika szakos tanár, népzenész voltak. Elsődleges bírálati szempontjuk a pályázók eddigi eredményessége és jelenlegi igényük indokoltsága volt. A támogatottak több mint egyharmada a 10-14 éves korosztályból került ki. Legtöbben zeneművészeti területről nyújtottak be kérelmet az ösztöndíjra, ami érthető is, hiszen egy hangszer megvásárlása komoly befektetés egy átlagjövedelemmel rendelkező család számára. A fiatal tehetségek előfinanszírozásként kapják meg a támogatást.

A MOL közhasznú alapítványán keresztül 2006 óta karolja fel a fiatal tehetségeket, eddig több mint 3000 művészeti vagy tudományos pályára készülő fiatal fejlődését segítette.