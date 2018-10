Megyei Prima: tíz kategóriában várnak jelöléseket a díjazottakra

Idén novemberben 13. alkalommal kerülnek átadásra a Megyei Prima díjak. A csaknem másfél évtizedes múltra visszatekintő díj ismertsége és elismertsége egyre nagyobb teret hódít Kecskeméten és az egész megye területén. Több száz jelölt közül 10 kategóriában hirdetnek győzteseket, közülük pedig 3 fő veheti át a Megyei Prima díjat és az azzal járó 1-1 millió forintot egy nagyszabású gálaest keretén belül.

A VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) Bács-Kiskun Megyei Szervezete immáron 13. alkalommal ítéli oda az országos Prima Primissima díj mintájára a Megyei Prima díjat. Célja, hogy a térségben is méltó elismerésben részesüljenek a tudomány, a művészet, a kultúra és a sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó helyi tehetségek, akiknek tevékenysége és munkássága kifejezetten példaértékű lehet mindannyiunk számára. A kezdeményezés küldetése egy olyan politikától független kitüntető cím adományozása, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény előtt.

Hogyan lehet valaki jelölt? Weninger Richárd, a VOSZ megyei elnöke szeptemberben felkéri valamennyi tagvállalatának vezetőit, a megye polgármestereit és a közszféra vezető képviselőit, hogy jelöljenek olyan köreikben élő és tevékenykedő kiválóságokat, akikről úgy gondolják, hogy megérdemlik az elismerést az alábbi 10 kategória valamelyikében: magyar irodalom, magyar színház- és filmművészet, magyar képzőművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, valamint magyar zeneművészet.

A jelölt lehet egyetlen személy vagy alkotói csoport, közösség vagy egyesület. A beérkező jelöléseket a VOSZ elnökségi ülésén vitatják meg szakmai szempontok figyelembevétele mellett és ekkor történik meg az imént említett 10 kategória győztesének a kiválasztása. Ők már valamennyien győztesek, hiszen az idei évben a közösség az ő munkájukat és tevékenységüket tekintette kiemelkedőnek.

A novemberben megrendezendő Prima díj gálaest keretén belül mindannyian elismerésben fognak részesülni és közülük fog kikerülni az idei év három Megyei Prima díj tulajdonosa is, valamint a közönségdíjazott.

Nagy érdeklődéssel várjuk az idei év 10 kategóriagyőztesét, akiknek megnevezése a napokban lesz várható a sajtón keresztül.

A legkiválóbbak egy-egy millió forintot kapnak

A VOSZ elnöksége szakmai tanácsadók bevonásával választja ki a három legkiválóbbat, akik majd az idei év Prima díjasai és 1-1 millió forint tulajdonosai lesznek. Az elnökség azonban a széles nagyközönség véleményére is számít, hiszen a www.primdij.hu weboldalon várják a közönség voksait is, amelyek alapján félmillió forint értékű közönségdíj is átadásra kerül majd a gálán.