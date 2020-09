Megyei és országos értékeinkről tartottak konferenciát Kiskőrösön

Bemutatták a Mi magyarok című könyvet, amely a magyarság kultúrájára legjellemzőbb értékeket mutatja be. Mindez azon a konferencián hangzott el, amelyet Kiskőrösön tartottak a minap.

Szűkebb hazám, Bács-Kiskun megye öröksége címmel rendezett a napokban Kiskőrösön konferenciát a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság a szakmai partnerek, és a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részvételével.

Dr. Mák Kornél, a megyei közgyűlés alelnöke és Domonyi László polgármester üdvözölte a rendezvény résztvevőit. A nyitóelőadást Horváth Imre, az Agrárminisztérium Hungaricum Főosztálya kommunikációs referense Közösségi szerepvállalás az értékgyűjtésben címmel tartotta. Az előadó egyebek mellett elmondta: folyamatosan emelkedik és országosan jelenleg 2373 a megyei értékek száma. Tolna megye ( 436) után Bács-Kiskunban regisztrálták a legtöbb értéket 237-et. Az utánunk következő megye Borsod- Abaúj – Zemplén 197-el, a legkevesebbet Baranyában 51-et regisztráltak. A hazai hungarikumok között 75 országos és megyei érték található. A nemes mozgalmat a szervezők a Kárpát-medencére is kiterjesztették, mindenhová, ahol magyarok élnek. Erdélyben 189-et, a Felvidéken 44-et, Horvátországban 10-et, Kárpátalján 6-ot, a Vajdaságban 50-et, míg a Muravidéken 18 fontos megőrzendő értéket jegyeztek fel.

A konferencián dr. Mák Kornél és Szántó István, a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság elnöke okleveleket adott át a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba felvett értékek elismeréseként. A Hajósi Pincefalu és a Hajósi kastély, a megyei értéktárba való bekerülése alkalmából oklevelet vett át Estók Mihályné Salczer Erzsébet polgármester és Ginálné Kovács Anett, a Helyi Értéktár Bizottság elnöke. A kalocsai értékek is a megyei kategóriába kerültek, a kalocsai paprika méltatása után, mint értékőrző vett át oklevelet Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. elnök-vezérigazgatója. A rendezvényen a konferencia záróeseményeként 14 kiskőrösi megyei érték méltatása és oklevéllel történő elismerése történt meg. Így egyebek mellett a világ első köztéri Petőfi szobra, Krámer Iván Petőfi – és Kossuth – gyűjteményei, Babucsikné Zeikfalvy Anna Mária munkássága, Suba Róbert paraolimpiai ezüstérmes, világ és Európa-bajnok sportoló és Kunhegyesi Ferenc képzőművészeti munkássága is. Az alkotók személyesen, akik nem voltak jelen azok nevében a polgármester vette át az elismerő oklevelet.

Mi magyarok – akikre, amikre a legbüszkébbek lehetünk

Horváth Imre osztályvezető bemutatta azt a különleges magyar és angol nyelven adott könyvet, – Mi magyarok – amelyben dr. Nagy István agrárminiszter a Hungarikum Bizottság elnöke írt köszöntőt. A magyar nemzeti karakterre jellemző értékeket gyűjtötték össze és mutatják be. A kiadványban kétszáz tárgyi, szellemi, történeti, kulináris és egyéb kategóriájú, például világhírű személy kapott helyet. Történelmünk nagy alakjai között jegyzik Petőfi Sándort, Kossuth Lajost, Báthory Istvánt, Mátyás királyt, vagy Szent-Istvánt. A nemzetközi tudósaink között szerepel Wigner Jenő, Szent-Györgyi Albert, Puskás Tivadar, Richter Gedeon, Bláthy Ottó is. A kulináris értékeink között ott van a Pick téli szalámi, a törkölypálinka, a magyar akácméz, a karcagi birkapörkölt, a makói hagyma is. Művészeink között szerepelnek Kodály Zoltán, Bartók Béla, Cziffra György, Victor Vasarelly, Lehár Ferenc. A sportolóink között Magyar Zolán, Hajós Alfréd, Puskás Ferenc, Papp László, a magyar vízilabda is ebben a kategóriába tartozik.