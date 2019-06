Megvolt a tízezer lépés: a dombra is felsétáltak a nyugdíjasok (galéria)

Frissek és vidámak voltak: a kecskeméti nyugdíjasszövetség szervezésében közel száz idős tett rövidebb vagy hosszabb, 7 kilométeres sétát a szabadidőközpontban, többen a dombra is felmentek.

A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége minden évben megrendezi a Séta az egészségért programot a szabadidőközpontban. Pénteken a szokottnál kicsit kevesebb, nyolcvan-kilencven nyugdíjas gyűlt össze, hogy nekivágjon a rövidebbik, 1,2 kilométeres vagy a hosszabbik, 7,5 kilométeres távnak. A megyei kórház munkatársai a résztvevőknek kérés esetén vérnyomást, vércukor-és koleszterinszintet is mértek. A vállalkozó kedvűek felgyalogoltak a dombra is, ami azért akár egy fiatalabbnak is megerőltető tud lenni.

– Egészség, jó levegő, és kedvcsinálás – foglalta össze tömören a motivációkat dr. Harsányi Ernő, a nyugdíjasszövetség alelnöke, főszervező, aki 84 évével a legidősebb résztvevő is volt egyben. Mint tőle megtudtuk, a jelenlévők nagyobb része rendszeresen mozog a hétköznapokban. Ő például minden reggelét fél órás intenzív tornával indítja, és amikor csak teheti, sétál egyet, minimum a főtérről végig a Rákóczi úton és vissza. De feleségével gyakran kilátogatnak a szabadidőközpontba is, ami Ernő bácsi szerint kihagyhatatlan program, hiszen itt van – ahogy megfogalmazta – a “város csodálatos tüdeje”. Az alelnök megemlítette azt is, hogy végeztek egy tesztet, és lépésszámlálóval lemérték, hogy mennyi mozgást jelent egy vasárnapi ebédfőzés vagy takarítás. Nos, azt kapták, hogy ezer lépés is simán összejön az ide-oda járkálásban. Persze sokkal kellemesebb a konyha helyett a természetben gyűjteni a kilométereket.

A pénteki túra résztvevői már reggel 8 óra előtt gyülekeztek. Mindenki friss volt, jókedvű és beszédes, a nyugdíjasok alig várták, hogy nekivágjanak a túrának. A szövetség idén ősszel még szervez az arborétumban is egy sétát-kocogást, a fürdőben pedig egy úszóversenyt.