Megütheti a bokáját az, akinek a kutyája megharap valakit

Melyik hatósághoz fordulhat, akit az utcán megtámadott, megharapott egy kutya, és akitől az eb vélelmezhető gazdája szóban nemhogy bocsánatot nem kér, hanem még el is küldi melegebb éghajlatokra? Olvasónk esete nyomán ennek is utánajártunk.

Kiss Sándor éppen a Csongrádi utcán sétált, amikor minden előzmény nélkül odarohant hozzá egy kutya, és megharapta a lábát. Az idős kecskeméti férfi szétnézett az eb gazdáját keresve, ekkor az egyik út mellett parkoló autóból kiszólt egy hölgy, hogy a közelben babakocsival álldogáló, cigarettázó fiatal nőé lehet a kutya. Kiss úr meg is szólította a szerinte körülbelül tizenhat-tizenhét éves lányt, tényleg ő az állat gazdája?

– Az enyém, de hagyjon engem békén, mit csináljak vele – körülbelül ennyi volt a válasza, szóba sem akart velem állni, elküldött a csudába, és már ott sem volt – idézte fel olvasónk a múlt héten történt esetet. Kiss Sándor gyanítja, hogy a kutya valóban a goromba fiatal nőé lehetett, a közelben lévő bolt dolgozói is megerősítették, hogy gyakran szokták látni, ahogy az eb szalad előtte vagy mögötte.

Miután elment orvoshoz, ahol ellátták a sebét és kapott tetanuszoltást, olvasónk nekikezdett kideríteni, melyik hatósághoz is fordulhatna, hogy az eb gazdája azért ne ússza meg következmények nélkül a történteket – pláne, hogy amint hallotta, a szóban forgó négylábú már egy kislányra is rátámadt ugyanott, a Csongrádi utcán. Kiss Sándor először a rendőrséghez ment, onnan valamiért az önkormányzat hatósági osztályához irányították, a városházán pedig azt a tanácsot kapta, hogy menjen a kormányhivatal Halasi úti állategészségügyi osztályára. Állítása szerint érdemben sehol nem foglalkoztak vele, így végül a Petőfi Népét hívta tanácsért. Mint kijelentette, szerinte biztos ki lehetne nyomozni az ügyet, hiszen a harapás közelében lévő boltnak van kamerája, az nyilván rögzíthette a kutyát és tulajdonosát is.

Első körben megkerestük mi is a rendőrséget, a megyei főkapitányság sajtószolgálata pedig közölte, a konkrét ügyre pontosabb adatok hiányában reagálni nem tudnak, de általánosságban elmondható, hogy a rendőrség senkit nem küld el, aki feljelentést kíván tenni. Ugyanakkor – információink szerint – vannak, akik végül elállnak a feljelentéstől, mikor megtudják, hogy egy büntetőeljárásban bizony vannak kötelezettségeik, például tanúként többször meg kell jelenni a rendőrségen, bíróságon meghallgatásra – ennek terhét viszont már nem akarják magukra venni.

Mint utánanéztünk, ha valakinek a kutyája másnak 8 napon belül gyógyuló, azaz könnyű testi sértést okoz, az eljárás magánindítványra indul (nem hivatalból). Ha 8 napon túl gyógyuló (súlyos vagy életveszélyes) a sérülés, akkor már nem szabálysértésről van szó, hanem testi sértés bűncselekmény gyanúja miatt indul nyomozás, és az eb tulajdonosára a büntető törvénykönyv szerint szabhatnak ki büntetést. Ilyen ügyek, eljárások tavaly és tavalyelőtt is voltak a Kecskeméti Rendőrkapitányságon (ezek aztán a bíróságon folytatódnak, itt állapítják meg a felelősség kérdését). A sajtószolgálat hozzátette: feljelentést személyesen és írásban egyaránt lehet tenni bármilyen ügyben, ismert személy vagy ismeretlen tettes ellen is.

A Városrendészet nem nyomozhat, erre nincs hatáskörük, ugyanakkor, ha munkatársai kutyához kapcsolódó szabálysértést látnak, 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki – tudtuk meg Csíkos Imrétől, a Városrendészet vezetőjétől. Nyilván ez igen ritka, hiszen ehhez egyszerre „tetten kell érniük” a harapós kutyát és gazdáját.

Mik lehetnek ilyen kutyás szabálysértések? Ezt a 2012. évi II. törvény tételesen rögzíti. Kutyával való veszélyeztetés például, ha valaki „a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja”. Ilyenkor a szabálysértő általában az eb tulajdonosa, de lehet az ideiglenes őrzéssel, sétáltatással megbízott személy, családtag is. Ha fegyelmezett a négylábú, nem szaladgál el a gazdája mellől, akkor akár póráz nélkül is megvalósulhat a felügyelet – nyilván a tulajdonosnak kell tudnia, az állat ilyen szempontból mennyire megbízható. Nem mondható felügyeletnek, ha a kutya a séta során olyan messzire eltávolodott, hogy a gazdája nem tudja megakadályozni más személy megtámadását, vagy esetleg huzamosabb ideig kóborolni hagyja.

Bírság járhat akkor is, ha a kutya szabadon ki tud járni az utcára

Szabálysértést követ el az, aki úgy tartja a kutyáját belterületen, hogy az szabadon ki tud jutni az utcára, esetleg ki tud szökni, de azért is járhat bírság, ha természeti területen vagy vadászterületen az ebet póráz nélkül elengedi (kivéve a vadászkutyák). Tömegközlekedési eszközre kutyát fajtájától, természetétől és méretétől függetlenül csak pórázzal és szájkosárral lehet felvinni. Szabályszegés esetén büntethet a közterület-felügyelő (viszont a vakvezető kutyáknál egyik eszköz sem kötelező). Boltba, fürdőbe, játszótérre tilos kutyát bevinni. A törvény a veszélyes kutyák zárt helyen tartását, vagy a bejáraton figyelmeztetés elhelyezését teszi kötelezővé.