Megújultak a közterek és középületek Jászszentlászlón

Örömnapot tartottak szombaton a jászszentlászlói Szent László Általános Iskolában, melynek keretében jelképesen átadták a megyei Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult községi fejlesztéseket.

– Csak az tudja, hogy meddig jutottunk el, aki látta, hogy honnan indultunk. Ma már jól látszik, hogy érdemes volt összefogni és dolgozni, mert településünk középületei, közterei megszépültek, megújultak – mondta az ünnepélyes átadáson Nagy András polgármester. Elsorolta: kívül-belül megújult a Szent László Általános Iskola. Az intézményre a megyei Területfejlesztési Operatív Program keretében 75 millió forintot fordított az önkormányzat, míg a kecskeméti tankerületi központ 120 millió forint értékben infrastrukturális fejlesztéseket végzett az iskolán. Több mint százmillió forintból megvalósult a polgármesteri hivatal, a gyermekélelmezési konyha és alapszolgáltatási központ energetikai korszerűsítése. A községi konyhában pedig olyan egyéb fejlesztések is történtek, melyeknek köszönhetően ma már a legmodernebb körülmények között főzhetnek szakácsaik. A bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer közel három kilométeren 35 millió forintból újult meg és kétmillió forintot fordítottak az óvoda és a bölcsőde eszközfejlesztésére. Százmillió forint jutott a Dózsa György utca felújítására és 3,8 millió forintot nyertek a helyi identitás és kohézió erősítésére. Azt is elmondta, hogy az alapszolgáltatási központ saját erőből belül is megújult. Ugyanakkor a vízmegtartás egyik élharcosaként az árkok fejlesztésével két átmeneti záportározót is megvalósítottak – összegezte Nagy András.

Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy az ország harmadik legnagyobb összegét, 63 milliárd forintot Bács-Kiskun megye kapta. A megyei önkormányzat azt a cél tűzte ki maga elé, hogy a Területfejlesztési Operatív Program keretében a kistelepüléseket fogják elsődlegesen segíteni. – Elmondhatom, hogy megye valamennyi településén lesz valamilyen fejlesztés, ez több mint 500 projektet jelent, ami nagyon ritka az országban – tette hozzá Rideg László, aki arról is beszámolt, hogy most nyitották meg azt pályázatot, melynek keretében a megyei önkormányzat 5 milliárd forintot biztosít bölcsőde építésre és a jászszentlászlói pályázatot a megyei közgyűlés teljes mértékben támogatta.

Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ vezetője elmondta, a tankerület sikeresen pályázott és 750 millió forintot nyert. Ebből 120 millió forintot biztosítottak a jászszentlászlói iskola felújítására. Így megújulhatott a tanári szoba, a tornaterem, a tantermek, a tetőszerkezet, a fűtés és az udvar, kerékpártárlót építettek és oktatási eszközöket vásároltak.

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő beszédében elsőként az aradi vértanúkra emlékezett. – A mártírok véréből újra sarjad az élet, ezért jelképes számomra, hogy a gyásznap és az örömnap együtt van most itt Jászszentlászlón – fogalmazott a honatya. Majd a TOP ( Területfejlesztési Operatív Program) jelentőségét méltatta. Toppon lenni azt jelenti, hogy a legjobbak között lenni. Aki a TOP-ban nyert, az esélyt kapott arra, hogy az élvonalba kerüljön. Jászszentlászló megdolgozott ezért a lehetőségért – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.