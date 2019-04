Megújultak a kecskeméti Szentháromság Ortodox Templom 200 éves ólomüvegei

Kedden behelyezték a kecskeméti Szentháromság Ortodox Templom restaurált ólomüvegeit. A nyolc üvegfelület csaknem 200 éves volt, amit a környezeti hatások tönkretettek, rászorult már a felújításra. Az új ólomüvegeket Holtság Károly üvegfestő készítette.

Jelenleg is tart az a felújítás, melynek nyomán megújul a Kecskeméti Ortodox Egyházmegye műemlékvédelem alatt álló Szentháromság-temploma. Ennek keretében március végén kivették templomhajó három-három boltíves, a szentély és a karzat egy-egy, csaknem 200 éves ólomüvegét és restaurálták azokat, a töröttek helyett pedig kedden újakat építettek be. A megbízást Holtság Károly, a több évtizede alkotó, nemzetközileg is elismert kecskeméti üvegfestő mester kapta, aki elmondta, hogy a régi ólomüveget az elmúlt mintegy két évszázadban az időjárás mellett az UV-sugárzás, a városközpont kipufogógázokkal terhes levegője és a rengeteg galamb ürüléke is erősen megviselte. Sok törött üveget kiegészítettek, több táblát pedig megtisztítottak, melyek így immár teljes szépségükben pompáznak. A március végén kiemelt ólomüvegeket a munkálatok idejére átmenetileg egyszerű ablaküveggel pótolták. A régi katedrálüvegeket nem lehetett megtisztítani, az újak ezért kissé elütnek azoktól, de az ólomüvegeket kicserélték, teljes szépségükben pompáznak.

Holtság Károlynak nagy tapasztalata van az ilyen jellegű munkában, rendszeresen keresik szerte az országból egyházi és műemlékvédelmi épületek üvegfelületeinek restaurálása miatt.

– Jelenleg az épület nagypapájának, a Petőfi téri ortodox székesegyház ólomüvegeit is restauráljuk Budapesten, emellett hamarosan befejezzük a Párizsi Udvar ólomüvegeinek beépítését és a salgótarjáni katolikus templom ablakait is felújítjuk – mondta Holtság Károly és szólt az ólomüveg-készítés folyamatáról is.

– Az ólomüveg készítése olyan, mint a mozaiké. A nehézfém festékekkel színezett, igen magas, 600-700 fokon kiégetett színezett üveget ólomsínbe helyezik, majd forrasztóanyaggal, cinnel zárják le. Nem keverendő össze az ólomkristállyal, ami magas ólomtartalmú öblösüveg, vagyis az üvegbe ólmot kevernek, melyet alacsonyabb hőfokon égetnek ki, de sokkal könnyebben megmunkálható (csiszolható) a festett ólomüvegnél, hiszen minél kisebb az ólomtartalom, annál nehezebben munkálható az üveg – mondta Holtság Károly.

Borisz atya, a templom parókusa elmondta, hogy az ablakok nagyon rossz állapotban voltak, a galambürülék az ólomüveg egyik legnagyobb ellensége, de a felújítás keretében tüskék kihelyezésével megoldották a galambok távol tartását. Az üvegek cseréje mellett a felújítás keretében kicserélték a vezetékeket, felújították a tornyot, az órát és a harangot. Az atya hangsúlyozta, hogy a hívek megszépült környezetben vehetnek részt a közelgő ortodox húsvét liturgiáján.

A felújítás költségeit a az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatából finanszírozzák.