Megújult szertárat avattak a tűzoltók Csólyospáloson

Felavatták a helyi tűzoltó-egyesület megújult szertárát Csólyospáloson. Az önkéntesek a múlt évben egy gépjárműfecskendőt is kaptak Svájcból.

A Csólyospálosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története szinte egy idős az 1945. július 1-jén létrejött településével. A két puszta – Csólyos és Pálos – egyesüléséből született faluban 1946 óta működik a tűzoltóság. Manapság is sokan vállalják az önkéntességet, a pénteki szertáravatón éppen a hatvanadik egyesületi tagot regisztrálták.

A községháza tőszomszédságában eddig is volt szertáruk az önkénteseknek, de a tavaly kapott gépjárműfecskendővel nem tudtak oda beállni, így bővíteni kellett az épületet. Tavaly júliusban, a legnagyobb helyi rendezvény, a Birkapörköltfőző Fesztivál idején mutatták be azt a tűzoltóautót, ami Svájcban, Winterthur városában vált eladóvá. A jármű megvásárlását dr. Beat Dubs svájci orvos finanszírozta, aki évekkel ezelőtt Csólyospáloson is otthonra lelt.

– Beat Dubs községünk igazi jótevője, aki nem milliókkal, hanem már tízmilliókkal támogatta településünket – fogalmazott a bőkezű adományozóról Á. Fúrús János polgármester. A 25 éves, korszerű eszközökkel ellátott jármű közel 2 millió forintba került, de a magyarországi forgalomba helyeztetésének költségeit is vállalta a falu mecénása.

– Egyfajta születésnapi ajándék is volt számomra ez a gépjárműfecskendő, hiszen tavaly pont a hetvenedik születésnapomon írtuk alá a szerződést Svájcban – mesélte Kapás Ferenc, a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka, aki már 1975 óta tölti be ezt a posztot. Mint megtudtuk: egy kiváló felszereltségű és műszaki állapotú járművet kaptak, amivel a negyedszázados története során mindössze 26 ezer kilométert tettek meg a svájci tűzoltók. Winterthur tűzoltóival már korábban is kapcsolatban álltak és kaptak már tőlük több tucat kiváló minőségű védőöltözetet, kabátokat, kesztyűket és csizmákat.

A szertár átalakítása mintegy másfél millió forintba került, aminek több mint felét pályázati pénzből finanszírozták és az önkormányzat is segítette a bővítést. Egy helyiséget is elcseréltek a községházával, így a régi irattárból lett a tűzoltók új öltözője. Az Iveco gépjárműfecskendőt így „kiszabadíthatták” ideiglenes otthonából, hiszen eddig egy fóliasátor volt a garázsa.

A szertáravatón Babud Jenő tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság halasi katasztrófavédelmi kirendeltségének vezetője is örömét fejezte ki, hogy elkészült a szertár. Mint hangsúlyozta: a járásban élők biztonságát nagyban növeli a tavaly átadott kiskunmajsai katasztrófavédelmi őrs, de a helyi önkéntesek munkájára a jövőben is számítanak.

Az avatószalag átvágását követően Gál József plébániai kormányzó szentelte fel a helyiségeket, majd évnyitó vacsorán is megünnepelték a szertáravatást.

Jó érzés, ha segíthetünk a bajban

A csólyospálosi önkéntesek már éles helyzetekben is hasznát vették az új tűzoltóautónak. Az idei első napjukon egy alsópálosi tanyatűzhöz riasztották őket. – Hajnali 5 óra 21 perckor jött a hívás és mi már tizenegy perccel később oltottunk a helyszínen, ahová elsőként érkeztünk – mondta el Kapás Ferenc, aki hozzátette: a tűzoltóknak is jó érzés, ha időben segíteni tudnak a bajba ­jutottakon.