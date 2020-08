Megújult polgármesteri hivatalt és óvodát is átadtak Kunszálláson

Szombaton átadták az energetikailag megújult polgármesteri hivatalt és a komplex felújításon átesett Kunszállási Mosolyvár Óvodát. A beruházások nagyrészt TOP forrásból valósultak meg Kunszálláson, de önerővel is hozzájárult az önkormányzat.

Szombaton tartották a kunszállási Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása és a Kunszállási Mosolyvár Óvoda komplex felújítása beruházások ünnepélyes átadóját. A hivatal átadóünnepségét annak udvarán rendezték, ahol Almási Roland Márk, Kunszállás polgármestere mondott köszöntőt és ismertette a beruházás részleteit. A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a felújítással komfortos, esztétikus és barátságos környezetben végezhetik munkájukat a hivatal dolgozói és intézhetik ügyeiket a lakosok. Hozzájárul a pozitív településkép kialakításához, emellett költséghatékony módon üzemeltethetik. Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által koordinált TOP forrásból nyert több mint 44 millió forintot. Ebből az összegből megvalósították az épület teljes homlokzati és lábazati hőszigetelését, a padlásfödém szigetelését, a lapos tető vízzárását, kondenzációs kazán telepítését, termosztatikus szelepek, csőhálózat és új radiátorok felszerelését, nyílászárók cseréjét. Az épület homlokzati festést is kapott és reprodukálták az eredeti díszítőelemeket. A csatornarendszer cseréjét önerőből finanszírozták. A polgármester köszönetet mondott a megyei önkormányzat vezetőségének és tagjainak, Lezsák Sándornak, a térség országgyűlési képviselőjének és kivitelezőknek.

Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a polgármesteri hivatal egy település számára annak jelenét és jövőjét jeleníti meg és az új épületre, az általa reprezentált közös jövőre büszkék lehetnek a kunszállásiak. Beszéde után Lezsák Sándorral és Lenkei Róberttel, a megyei közgyűlés tagjával együtt átadta a polgármesternek a megye zászlaját, majd közösen átvágták a nemzetiszín szalagot.

Ezután egy utcával arrébb, a Kunszállási Mosolyvár Óvoda átadásával folytatódott az ünnepség, ahol az óvoda Molnár Máté vezette Szakajtó néptánccsoportjának műsora után a polgármester beszédében emlékeztetett, hogy a beruházás mutatja: Kunszállást nem fenyegeti az elöregedés veszélye, majd a felújítás részleteiről szólt. A régi óvoda minden helyiségében megújult és kibővítették: a 434 négyzetméteres régi épület egy 224 négyzetméteres új szárnnyal bővült, a három meglévő csoportszoba mellé egy újat alakítottak ki, melyet egyelőre alvószobaként használnak. Épült egy 50 négyzetméteres tornaszoba a hozzá tartozó szertárral. Az új szárnyban kaptak helyet az óvodavezető és az élelmezésvezető irodái is. Az óvónők és dadusok számára kialakítottak egy teakonyhát, valamint vizesblokkot és az iskolások is az épületben étkezhetnek. Erre egy tágas, 90 négyzetméteres ebédlő szolgál. Az étkező berendezését a Kunszállási Gyermekekért Alapítvány vásárolta. A konyha is teljesen megújult egy vidékfejlesztési pályázatnak köszönhetően. A projekt teljes költsége megközelítőleg 164 millió forint, ebből 110 millió TOP forrás (a pályázatot az előző ciklusban, Kovács Imre polgármestersége alatt nyerte el a település), 54 millió pedig önerő, ami tartalmazza a 16 milliós többletköltséget, melynek elszámolására kérelmet nyújtott be az önkormányzat. Jelentős összeget fordítottak a szükséges földmunkák, udvar- és kertrendezés, a kerítésépítés költségeire, valamint a berendezési tárgyakra. A konyha 20 millió forintból újult meg, melyből több mint 12 millió forintot fedeztek vissza nem térítendő támogatásból. A polgármester köszönetet mondott a nevelőknek és dolgozóknak munkájukért és türelmükért, amiért a kivitelezés időtartamát, egy teljes nevelési évet, rendhagyó körülmények között, a Faluházban teljesítettek.

Mák Kornél beszédében hangsúlyozta, hogy jó helyre került a támogatás. Lezsák Sándor kiemelte, hogy a településnek jövője van, mert közössége életerős és képes kihasználni lehetőségeit. A beruházás pedig e közösség akarata nyomán valósulhatott meg.

Az épületeket Gyöngyösi József nyugalmazott plébános áldotta meg.