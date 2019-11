Megújult környezet várja a kikapcsolódni vágyókat jövőre

Az új Szelidi Turisztikai Központ részeként a kalocsai járás egyedüli fedett nézőterű színpada készült el a Szelidi-tó partján. A beruházást a meghosszabbított határidő, november 28-a előtt átadják, bár a létesítményt már csak a 2020-as nyári idegenforgalmi és fürdőszezonban vehetik majd igénybe a látogatók.

A múlt év novemberében indult beruházás a Dunapataj-Szelid üdülőfalu legnagyobb önkormányzati beruházása. A többfunkciós turisztikai központ megvalósításával gyakorlatilag befejeződött a Szelidi-tó infrastruktúra fejlesztése című komplex projekt, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázaton elnyert 333 millió forint vissza nem térítendő támogatásból jöhetett létre.

A helyszínen járva tapasztaltuk, hogy a legnagyobb volumenű projektelem, a többfunkciós turisztikai központ gyakorlatilag elkészült, az utolsó simításokat végzik. Az épületben helyet kapott egy vendéglátóegység a kiszolgálóhelyiségekkel, elkészültek a korszerű illemhelyek, öltözők, az elsősegélynyújtó helyiség, információs iroda és ajándékbolt. A többfunkciós turisztikai központ mellett fedett színpad és nézőtér is létesült, amely rossz időjárás esetén is helyet tud biztosítani a szabadtéri programoknak. A színpadhoz művészöltözők, zuhanyzók és mellékhelyiségek is tartoznak.

Mint emlékezetes, ennek a 333 millió forintos, százszázalékos támogatású projektnek a keretében készültek el korábban a strand bejáratainál és a strandkiegészítő létesítményeknél a térkőburkolatú járdák, illetve felújították a Szelidi-tóhoz vezető önkormányzati utat is.

A fejlesztés hosszú távú célja a turisztikai vonzerő növelése, az aktív turizmus, ezen belül is a Szelidi-tó, mint természetes fürdőhely népszerűsítése. Fontos célkitűzés volt a turisztikai szezon meghosszabbítása, a látogatószám növelése, valamint a biztonságos, gyors és akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése is. A strand higiénés, esztétikai, biztonsági, információs és környezeti állapotának javítása, az aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek megteremtése szintén ezen célkitűzések jegyében valósult meg.

Az idei szezonban a látogatók már használhatták a sportos strandélet részeként kialakított játszóteret és a kültéri fitneszparkot, biztonsági és családbarát elemként pedig vízimentő torony is készült. Idén tavasszal a strand területén fedett kiülőket, padokat, hulladékgyűjtőket, napvitorlákat, párakapukat és információs táblákat is elhelyeztek.

A legnagyobb projektelem, a többfunkciós turisztikai központ építésének befejezésével megnyílik a lehetősége annak, hogy a 2020-as idegenforgalmi és fürdőszezon már egy nagyobb vonzerőt biztosító infrastrukturális háttérrel induljon a Szelidi üdülőfaluban, a Szelidi-tó környezetében.