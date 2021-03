Megújult formában tért vissza a lapátkerekes gőzösmodell

Megújult formában tért vissza a Magyarország nevű lapát­kerekes gőzös Hartára. A hajómodellt 2018-ban ajándékozták Pfundt Fülöp unokái Hartának. Nagyapjuk az 50-es években egy hajósbálon nyerte a gőzöst.

Ezt ne hagyja ki! A családokat és a nyugdíjasokat is az út szélén hagyná a Momentum

A Kossuth (korábbi nevein Leányfalu, Rigó, Ferencz Ferdinánd Főherczeg) lapátkerekes személyszállító gőzös modelljét Fekete Róbert restaurátor hozta helyre. Az eredeti készítő nevét homály fedi. Hartán nagy hagyománya volt a hajózásnak, Kustár Rozália régész elmondta, úgy emlékeznek a helyiek, hogy a hartai hajósoknak hobbijuk volt a hajómodell-készítés. Van egy modell a Pataji Múzeumban, néhány itt, helyben magánházaknál is, melyeket 2008-ban egy kiállítás keretében be is mutattak, de akkor még erről a modellről nem volt tudomásuk. Annyi bizonyos, hogy a hartai hajósoknak volt egy egyletük, és rendszeresen találkoztak is, többek között bálokat szerveztek.

Az 50-es évek elején egy hajósbálon ez a modell volt a tombola fődíja, melyet Pfundt Fülöp – szintén hajós – nyert meg. Az ő hagyatékából aztán ez unokáihoz, Dunaföldvárra került, akik a már erősen lepusztult állapotba került emléket 2018-ban Hartának ajándékozták.

– Nánai András, aki közel száz évet ért meg, nagy szellemi hagyatékot hagyott ránk, például fotókat, és összegyűjtött egy listát a régi hartai hajósokról, melyen több mint 380 név van – mondja Dollenstein László polgármester, ezzel is ráerősítve, hogy nagy hagyománya van a nagyközségben a hajózásnak. A német „őslakosság” hajóval érkezett Hartára, és később is sokan dolgoztak hajósként a sóderszállító és kotróhajókon, de voltak személy- és áruszállító, úgynevezett „kofahajók”, melyek a vidéki kistermelőket és a környékről a terményeket, zöldséget, dióbelet, felpucolt libát-kacsát vitték a fővárosi piacra.

Mint mondja a polgármester, szívügyük volt, hogy megmentsék ezt a hajómodellt, mert olyannyira a mindennapok része volt a hajózás, a hajósélet, hogy kissé későn kaptak észbe, hirtelen megszűnt a hajózás, kihaltak a hajósgenerációk, és nagyon kevés hajósemlék maradt hátra. Ezt az egyelőre szerény gyűjteményt gazdagítja ez a hajó, amely átmenetileg a polgármesteri hivatal tanácstermében van, de a hajósmúzeumba fog kerülni a többi emlék közé.

– Kerestünk mi makettépítő, modellezéssel foglalkozó céget, de a félmillióhoz közelített az árajánlat, ezért telt el ilyen hosszú idő a helyrehozatalig, mert megpróbáltuk a legjobb, de a büdzsénk számára a legelfogadhatóbb megoldást megtalálni. Végül Kustár Rozália és az általa vezetett Dunatáj Közalapítvány közvetítésével jött össze a kapcsolat Fekete Róbert restaurátorral, aki elvállalta a teljes helyreállítást.

– A modell szétszedése és összerakása között egy év telt el – erről már Fekete Róbert restaurátor beszélt hírportálunknak. – Az látszott rajta, hogy nem profi munka, műkedvelő hajós készíthette. Nagyon sokáig tartott a kiegészítés, javítás, csiszolás, a pótláshoz megfelelő anyagok megtalálása. Fotódokumentáció után darabjaira szétszedtem az egészet, és egyenként kijavítottam. Akkor leálltam, volt egy hosszabb szünet, és most év elején fogtam hozzá az összerakáshoz. Ha napi 8 órás munkában akarom kifejezni, akkor is több mint egy hónap folyamatos munkát jelentett a teljes helyreállítás – mondta. Azt is megtudtuk tőle, hogy közel négyszáz kis szög volt a hajómodell szerkezetében, ezekből csak néhány került vissza, inkább gombostűt és ragasztót használt helyettük. A legnagyobb gondot a teljesen tönkrement hajókorlát pótlása jelentette, végül dróttal és fémszúnyogháló-darabbal sikerült az eredetihez hasonlító formában helyreállítania. Még a hajó belsejét – ami szinte alig látszik – is otthonosan kialakította, a fennmaradt néhány padot kiegészítette egyéb bútordarabokkal, és még padló is került a hajóbelsőbe. Az üvegdarabok helyét pedig plexi váltotta.