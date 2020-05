Megújult és bővült a kunszállási óvodaépület

A régi óvoda felújításával és bővítésével Kunszállás egyik legnagyobb beruházása fejeződött be a napokban. A műszaki átadást követő apróbb javítások után már csak az épület berendezése, szépítése van hátra.

Kívül-belül megújult a régi óvoda, és egy új épületszárnnyal is bővült. A régi épületben megszépült mindhárom csoportszoba, melyekhez új vizesblokkok is készültek. Az új szárnyban pedig helyet kapott egy új csoportszoba, tornaszoba, raktár, iroda és teakonyha is – sorolta szerkesztőségünknek Almási Roland Márk polgármester. Örömmel számolt be arról is, hogy az óvoda épületében lévő községi konyha berendezése és technológiája is teljesen megújult. Ugyanakkor az eddigi szűk ebédlő helyett a jövőben egy tágas, kényelmes és modern étkezőben fogyaszthatják el az ebédjüket az óvodások mellett az iskolások is.

A település eddigi legnagyobb beruházása a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert 110 millió forintos támogatásból valósult meg. Ezt az összeget az önkormányzatnak 53 millió forinttal kellett kiegészítenie – hangsúlyozta a településvezető. Elmondta, az épület műszaki átadása a napokban megtörtént, jelenleg a használatbavételi engedélyek beszerzése van folyamatban. Az óvodások várhatóan szeptemberben vehetik birtoka az új óvodát.

Almási Roland Márk elmondta, Kunszállás abban a szerencsés helyzetben van, hogy sok a fiatal család a településen. Sok fiatal marad a szülőfalujában, de jelentős a betelepülők száma is, így folyamatosan nő a gyermeklétszám. – Úgy látjuk, hogy hosszú távon biztosított a gyermekutánpótlás az óvodában és a helyi általános iskolában is. Az új óvodába közel kilencven gyermeket várnak szep­temberben – részletezte a polgármester. Arról is beszámolt, hogy következő lépésként az óvoda udvarát szeretnék rendbe tenni, amihez a Magyar Falu Program pályázat keretében próbálnak támogatást szerezni. Mint mondta, ha sikeres lesz a pályázatuk, akkor minden csoportnak korosztályukhoz megfelelő játszóudvart alakítanak ki.

Új bölcsődét is építenek a településen

A családbarát Kunszállás megvalósításának részeként egy új bölcsőde építését is tervezi az önkormányzat, amihez a telket már megvásárolták az óvodával szemben. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt az óvoda közelsége, hiszen a többgyermekes szülőknek nagy könnyebbség, ha egy helyre kell hordaniuk a gyermekeket reggelente. A telek nagysága pedig lehetővé teszi, hogy az óvoda bővítése miatt lecsökkent játszóudvart kompenzálják, mégpedig úgy, hogy a telket kettéosztva több mint ötszáz négyzetméteres játszóudvart alakítanak ki az óvodások számára. A polgármester arról is beszámolt, hogy a minibölcsődét közel 70 millió forintos beruházás keretében, pályázati támogatásból szeretnék megvalósítani, a pályázatot március elején már be is adták.