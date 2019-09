Megújult az első világháborús parcella a régi temetőben

Hétfőn adták át a kecskeméti Szentháromság temető megújult első világháborús hősi sírhelyparcelláját.

A Szentháromság temető első világháborús hősi sírhelyparcellájának megújítására a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia két pályázaton is nyert el forrást a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól. Első körben 36,3 millió forintot kaptak, ebből cserélték ki a régi domborműves műkő sírjeleket gravírozott gránit sírkövekre (összesen 363-at), 5,4 millió forintot pedig az Imre Gábor által készített központi nagy síremlék, a kereszt és a hozzá tartozó szoborcsoport felújítására kapott az egyházközség. Ebből sikerült kigazdálkodniuk egy ivókút létesítését, a szoborcsoporthoz vezető akadálymentes járda kialakítását, valamint az időközben kiszáradt tuják pótlását is. A sírkertet a Mátis Kálmán utca felől határoló, nem túl impozáns látványt nyújtó bádoggarázsok tulajdonosai közül kilenccel sikerült az egyháznak megállapodnia a garázs díjmentes elbontásáról. A Mátis Kálmán utca felőli kovácsoltvas kapu már tavaly a helyére került. Tavasszal a kerítést és a kiszedett garázsok helyére a parkolókat építették meg, és a keresztig vezető sétány térköveit rakták le.

Hétfőn délután tartották a megújult parcella ünnepélyes átadását, ezen először Iványosi-Szabó Lászlóné mondott verset, majd Gáldonyi Sándor százados, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kecskeméti irodájának megbízott irodavezetője szólt az összegyűltekhez, először köszönetet mondva az összefogásért, tenni akarásért a felújítás minden résztvevőjének.

– Tudom jól, hogy lelkünk elvárásához képest lassú a folyamat, de erőnket figyelembe véve örülünk, hogy egyre több hadisír újul meg a megyében – mondta a százados, aki szerint a Szentháromság temetőben lévő, méltó körülmények közé került parcella „végre büszkén hirdeti a hazaszeretetet”.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a világháborúk rettenetében voltak, aki megvédték hazánkat, dacolva a biztos halált jelentő túlerővel. Mi most ezt a hőn védelmezett hazát mondhatjuk otthonunknak. Ők példát mutattak nekünk, remélve egy szebb és élhetőbb jövőt. Értéket teremtettek helytállásukkal, önfeláldozó magatartásukkal, ami soha nem fog elévülni – hangsúlyozta Gáldonyi Sándor, hozzátéve: a városnak pedig odaadó tettekkel sikerült lefektetnie a hősök örök emlékének alapjait. A százados kijelentette: fontos, hogy a fiatalabb generációk is ellátogassanak a sírokhoz, mert azok emlékeztetik őket, hogy a haza és a közösség szolgálata követendő érték, és hogy „akik nem voltak restek tenni a hazáért, azok emléke soha nem lehet az enyészeté”. A megemlékezésen beszédet mondott továbbá Hajagos Csaba, a Katona József Múzeum történész-muzeológus munkatársa is.

Az átadást-megemlékezést követően dr. Finta József érseki helynök, a kecskeméti főplébánia plébánosa tartott szentmisét a temető szomszédságában lévő Szentháromság kápolnában.