Megújult a rendelő Bácsbokodon, a piac következik

Szerdán adták át a felújított orvosi rendelőt Bácsbokodon. A település kormányzati támogatásból, egy sikeres pályázat segítségével végezhette el a felújítást és a bővítést.

Az elmúlt években a térség több településén is folyamatosan zajlottak az egészségügyi fejlesztések, többek között Baján, Madarason, Vaskúton és Rémen is megszépültek a rendelők.

Zsigó Róbert államtitkár az átadóünnepségen úgy fogalmazott: a beruházás fontos az itt élők mindennapi, biztonságos egészségügyi ellátása, valamint a település fejlődése, népességmegtartó képességének szempontjából is.

A térség országgyűlési képviselője ezenkívül egy új beruházást is bejelentett.

– Bácsbokodon az elmúlt években megújult a helyi védőnői szolgálat, a napközis konyha, a sportcsarnok, folyamatban van az általános iskola felújítása is 427 millió forintból. A múlt héten érkezett az örömteli hír, hogy a helyi termelői piac is korszerűsödik, több mint 40 millió forintból. Az elért eredményekhez mindannyiuknak gratulálok! – mondta Zsigó Róbert.