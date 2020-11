Megújult a rémi orvosi- és fogorvosi rendelő

Sportparkot hoztak létre, ravatalozót újítottak fel, orvosi és fogorvosi rendelőt fejlesztettek a településen, a beruházások a Magyar Falu Program és a LEADER-pályázat keretében valósulhattak meg, összesen mintegy 35 millió forintból.

A fejlesztéseket pénteken adták át. A nemzetiszín szalagot elsőként az A típusú sportparknál vágták át, melyre közel hatmillió forintot fordíthattak. Mint azt Pap Imréné, Rém polgármestere elmondta, a fiatalok és az idősebbek már igénybe is vették az új sportparkot.

A közeli temetőben közel 5,5 millió forintból újították fel a ravatalozót. A Magyar Falu Program keretében megújulhatott a temető 8,5 millió forint támogatásból. Egy új urnafalat létesítettek, járdát, parkolót építettek a temetőben.

Az orvosi rendelőben 15 millió forintos fejlesztést végeztek a Magyar Falu Program keretében. A támogatásból új fal- és padlóburkolatot, valamint modern világítást és bútorokat kapott a rendelő. Megépülhetett az akadálymentes mosdó és az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó víz-, szennyvízhálózat építészeti munkáit is elvégezték. Kicserélték a nyílászárókat is, továbbá akadálymentes bejáratot is létesítettek.

Szintén a Magyar Falu Programban fogorvosi eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt. Egy nagyon fontos sterilizáló berendezést sikerült beszerezni. A fogorvosi szolgálat is kapott új bútorokat – sorolta a fejlesztéseket a polgármester. Az orvosi rendelőben a pályázat keretében új elektromos hálózatot építettek ki, mely műanyag védőcsöves szereléssel, szigetelt vezetékkel, fogyasztásmérőre csatlakoztatva készült el.

Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője az átadásokon rámutatott: az elmúlt években sokat fejlődött Rém. Új utak épültek, megújult a művelődési ház, a könyvtár, az egészségház, benne a védőnői szolgálat.

– Ezek a programok, mint például a Magyar Falu Program, jelenleg is zajlanak és a következőkben is lesznek. Azt szeretnénk elérni, hogy a legkisebb településen is megfelelő körülmények között tudják igénybe venni a szolgáltatásokat azok, akik itt élnek – mondta el Zsigó Róbert.