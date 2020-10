Megújult a Nagymajori úti iskola épülete Solton

Befejeződött a Kissolti iskola és óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése, amelynek összköltsége 207 millió forint volt. A beruházásra egyrészről a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert vissza nem térítendő 150 millió forintos uniós forrás nyújtott fedezetet, másrészről a solti önkormányzat 57 millió forintot tett hozzá saját költségvetéséből a felújításhoz.

A Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nagymajori úti telephelyének épületét az 1980-as években vették birtokba a gyermekek. Az intézmény csaknem négy évtizede folyamatosan üzemel, azonban komolyabb korszerűsítésére évek óta nem került sor. A fejlesztés során jelentős energetikai korszerűsítést végeztek el. Megvalósult az épület homlokzati és födémszigetelése, nyílászáróinak cseréje, fűtési rendszerének teljes korszerűsítése, valamint egy mozgáskorlátozott-mosdó és -feljáró kialakítása is. Az épületre napelemeket is elhelyeztek. A projekt fő eredménye az üvegházhatást okozó gázok csökkentése, az éves energiafogyasztás jelentős mérséklése, valamint napelemes megújuló energiaforrásból történő energiatermelés, mely tovább csökkenti az épület primer-energiafelvételét. A beruházás az elmúlt évben kezdődött, a tanév alatt is folyamatosan zajlott. Szeptembertől ismét birtokba vehették a gyermekek a megújult intézményt.

Németh István, Solt polgármestere hírportálunknak elmondta, hogy a felújítás után korszerűbb, otthonosabb körülmények között tudják majd eltölteni a tanévet az iskolába, óvodába járó gyermekek, mivel az épület egy részében óvoda is működik. Kedvező, hogy az energetikai felújítás után a villany- és gázszámlák is csökkenni fognak.

– Hamarosan megkezdődik az épület közelében az önkormányzati bölcsőde építése, így néhány éven belül egy olyan nevelési-oktatási komplexumot alakítunk ki, ahol egy helyen lesz bölcsőde, óvoda, iskola. Ezenkívül a jövő évben ehhez a területhez kapcsolódva fogjuk megépíteni váro­sunk következő játszóterét is – vázolta a további beruházások terveit Németh István polgármester.