Megújult a központi síremlék és a kereszt

Ismét dolgoznak a kecskeméti Szentháromság temető első világháborús hősi sírhelyparcellájánál. A Mátis Kálmán utca felől is megközelíthető lesz a sírkert, az összképet két bádoggarázs fogja csak rontani.

A Szentháromság temető első világháborús hősi sírhelyparcellájának megújítására a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia két pályázaton is nyert el forrást a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól. Első körben 36,3 millió forintot kaptak, ebből cserélték ki a régi domborműves műkő sírjeleket gravírozott gránit sírkövekre, 5,4 millió forintot pedig a központi nagy síremlék, a kereszt és a hozzá tartozó szoborcsoport felújítására kapott az egyházközség. Mint Finta József főplébánostól megtudtuk, ebből sikerült kigazdálkodniuk egy ivókút létesítését, a szoborcsoporthoz vezető akadálymentes járda kialakítását, valamint az időközben kiszáradt tuják pótlását is.

A temető régen egészen az Árpád körútig terjedt, ám a hatvanas években – a körút páratlan oldalán a négyemeletesek építésekor – a keleti szélét jó 150 méterrel bentebb vitték, és a temető igen nagy részét felszámolták. A sírkertet a Mátis Kálmán utca felől egy bádoggarázssor határolja. A felújítás elindításakor az volt a cél, hogy legalább a főplébánia tulajdonában lévő 25 méteres szakaszon a Mátis utca felől rá lehessen látni a temetőre, és itt is legyen egy bejárat. Érdekes a helyzet, mert a nem túl szép látványt nyújtó kocsibeállók közül tizenegy egyházi területen volt, a főplébániának a tulajdonosok jelképes, évi tízezer forintos díjat fizettek. Közülük kilenccel sikerült az egyháznak megállapodnia a garázs díjmentes elbontásáról, Finta József szerint nagyon pozitívan álltak kérésükhöz. Ők el is tüntették a garázst, kettő viszont még áll. Vélhetően egy darabig még állni is fognak, tulajdonosuk ugyanis – akinek egyébként semmiféle szerződése nincs a főplébániával, ugyanis a garázsokat előző tulajdonosoktól vásárolta meg – 1,5 millió forintot kér értük, ennyit pedig az egyházközség nem tud áldozni erre a célra. A főplébános kijelentette: bíróságra nem fogják vinni az ügyet, nem akarnak veszekedést, botrányt, de bíznak abban, hogy előbb-utóbb sikerül meggyőzniük a garázsok tulajdonosát.

A Mátis Kálmán utca felőli kovácsoltvas kapu már tavaly a helyére került, a héten a kerítést és a kiszedett garázsok helyére az utca felőli parkolókat fogják megépíteni, valamint a keresztig vezető sétány térköveit rakják le. Finta József kiemelte: az egyházközség félmillió forinttal tudta kiegészíteni a pályázati forrást, de a képviselő-testületi tagok és hívek közül többen is felajánlották munkájukat a nemes cél érdekében, így sikerült a szűkös keretből ennyi mindent elvégezniük.

Exhumálták az egykori hősi sírokat

A Szentháromság temetőben az eredeti első világháborús hősi sírhelyparcella a Rávágy tér felőli főbejárat mellett 1914 és 1927 között épült ki. 1962-ben a leninvárosi lakótelep munkálatai miatt felszámolták a sírhelyeket, és exhumálás után újratemetés­sel alakították ki a mostani parcellát. A Szentháromság temető működését 1964. de­cem­ber 31-ével politikai döntés alapján megszüntették és azóta nem tartanak ott temetéseket.