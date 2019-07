Megújult a közösségi rendezvényház teljes tetőszerkezete Ordason

A polgármesteri hivatallal szomszédos, régi, patinás épületet újított fel Ordas még 2017-ben. A korábban konyhaként, majd raktárként funkcionáló épületből közösségi rendezvényház lett, azonban az akkori pályázat már nem fedezte az elöregedett tető cseréjét, pedig az is már a 24. óráját élte. A faszerkezet elöregedett, meghajolt, egy új cserépfedést már nem tudott volna megtartani, és a tornác feletti műanyag hullámlemez is törött, repedezett volt

A paksi Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz tavaly ősszel a tetőszerkezet és a csatorna cseréjére benyújtott sikeres pályázat viszont most lehetőséget adott ezeknek a munkáknak az elvégzésére. Július első hetének végére el is készült a 350 négyzetméteres, új tető, ottjártunkkor éppen az ereszcsatorna utolsó darabja került a helyére.

Az öt és fél millió forintos beruházás 95 százalékát fedezte a támogatás, mindössze 273 forintot kellett az önkormányzatnak saját forrásból hozzátenni.

– Körülbelül negyven fő befogadására alkalmas, így kisebb rendezvények, névnapok, keresztelők, házassági évfordulók, baráti alkalmak rendezéséhez kiváló helyszín. A mellette lévő tájház udvarában van egy szabadtéri kemencénk is, nyitottunk egy átjárót a közösségi házból, így azt is lehet használni, ha igény van rá – mondta Szabó Zsolt polgármester, aki hozzátette, hogy nagy öröm a falunak ez a közösségi ház, hiszen sikerült megmenteni és új funkciót adni egy régi, szép épületnek, a közösségi alkalmak szép, modern környezetének biztosításával a falubeliek komfortérzete is javult.

Az önkormányzat jövőbeni terveiben szerepel, hogy az épületre napelemeket helyeznek. Ezzel nemcsak a közösségi rendezvényház, hanem a polgármesteri hivatal energiafelhasználását is csökkenteni szeretnék.