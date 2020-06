Megújult a kisgyermekes családok pihenő paradicsoma 

Bács-Kiskun természetes vízi gyöngyszeme a Vadkerti-tó, melynek a partján új épületegyüttes fogadja a strandolókat. Ennek az átadása történt pénteken.

Az uniós támogatású TOP-os program keretében valósult meg a fejlesztési projekt. Az ünnepségen Font Sándor országgyűlési képviselő üdvözölve a megjelenteket hangsúlyozta, hogy az első fejlesztés verzióban 100 milliós tervvel számoltak. Majd menet közben jött meg az étvágy meg a pénzforrás is. Ő a megye fejlesztési kormánybiztosaként erőteljesen támogatta a tóparti fejlesztést.

Temerini Ferenc polgármester a rendezvényen kérdésünkre elmondta, hogy nem csak új épületekkel gyarapodott a népszerű pihenőhely, de maga a tóparti rész is megújult. Az új fogadóépület tervezésénél a kisgyermekes családokra is gondoltak, amikor baba-mama szobát, orvosi helyiséget, tusolót, új mellékhelyiségeket, öltözőket, strandkellékeket is árusító üzletet, egy nagy büfét és egy napozó teraszt is kialakítottak. A parton álló, vendégek elszállásolására felújított Fekete Villával együtt a beruházások közel 400 millió forintba kerültek. Átadtak egy 600 méter hosszú díszburkolatos sétányt is, amely a korábbi murvás út helyén készült el. A homokos vízparton új napvitorlákat, pihenő helyeket, padokat helyeztek el és a parton vízimentő-torony is elkészült. Ősszel a vizesblokk felújításával folytatódott volna a Vadkerti-tó kempingjének a felújítása, mellyel párhuzamosan egy nagy játszótér megépítése is tervbe volt véve. A két projekt 100 millió forintba kerül, de a kormány elvonta a vírus elleni védekezés miatt a támogatási összeget. A polgármester abban reménykedik, hogy ha az ország túljut a nehézségeken, a támogatás megérkezik.