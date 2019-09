Megújult a felsőlajosi általános iskola a becsengetésre

Megszépült iskolaépületben kezdték a tanévet a felsőlajosi diákok. Az oktatási intézményben energetikai korszerűsítés zajlott a nyári szünetben, a létesítmény átadóünnepségét hétfőn tartották.

A felsőlajosi Fekete István Általános Iskola épületének energetikai felújítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 40,5 millió forint euró­pai uniós pályázati támogatást nyert az önkormányzat, melyet további közel 4,5 millió forint önerővel egészített ki. A nyári szünetben megtörtént az épület külső hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, új fűtésrendszer kiépítése, valamint a létesítmény akadálymentesítése.

– A településen élő gyermekek számára 1958. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a nyolcosztályos általános iskola. Voltak olyan évek, mikor a 130 főt is meghaladta a tanulók létszáma, mivel az alsó és felső tagozat is működött. 1976-ban felépült és megnyílt a lajosmizsei diákotthon, és ezzel párhuzamosan megszűnt a felső tagozat – ismertette az iskola múltját Juhász Gyula, Felsőlajos polgármestere az épület átadóünnepségén, majd hozzátette, a településvezetés számára kiemelt fontossággal bírnak az oktatási intézmények. Elmondta: tavaly lezajlott az óvoda fejlesztése és bővítése, a közeljövőben pedig bölcsődei férőhelyek kialakítására vonatkozó pályázatot nyújt majd be az önkormányzat.

Az átadóünnepségen dr. Salacz László országgyűlési képviselő is részt vett, aki beszédében kifejtette: a Bács-Kiskun megyei önkormányzatnak mintegy 63 milliárd forint állt rendelkezésére a magyar kormány és az Európai Unió jóvoltából, hogy azt a TOP keretében szétossza különböző fejlesztésekre a megye települései között.

– Az egyes települések a megyével együttműködve pályázták meg a forrásokat, és az már az ő bölcsességükön múlott, hogy az hogyan hasznosul. A felsőlajosi településvezetés megfontoltan döntött, hiszen mi szolgálhatná a település jövőjét és érdekeit, mint az itteni iskolában pallérozódott, kiművelt emberfők – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Az ünnepség végén az országgyűlési képviselő, a polgármester, Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerü­leti Központ igazgatója, Ferenczyné Bíró Katalin tagintézmény-vezető, valamint Gombkötő Márk, a felújítást kivitelező cég igazgatója közösen vágta át a létesítmény átadását jelképező nemzetiszín szalagot.