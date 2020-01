Megújult a bácsalmási református templom

Nyolcvan évvel ezelőtt épült a bácsalmási református templom, amely most állami pályázati, egyházközségi forrásból és a hívek adományából kívül-belül teljesen megújult.

Kilencven évvel ezelőtt alakult meg a református fiókegyház Bácsalmáson a reformátusok addigi szórványgyülekezetéből. Akkor összesen hetvenhárom tagja volt a közösségnek, a hívek lelkipásztori szolgálatát a bajai református lelkipásztor végezte. Az elmúlt kilenc évtizedben nagyot változott a helyi református közösség élete, tíz évvel később saját templomuk is épült.

A templomot az elmúlt évtizedek során többször felújították, a legutóbbi nagy renováláson az elmúlt év második felében esett át, állami pályázati pénzből, egyházközségi támogatással és a református felekezet tagjainak adományaiból. A templom az összesen mintegy nyolcvanmillió forintból a talpazattól a tetőszerkezetig teljesen megújult.

A felújítás során új ajtókat és ablakokat építettek be, a talapzatot vízzáró réteggel erősítették meg, padlófűtést szereltek be és új burkolattal fedték le a padozatot. Korszerűsítették a templom fűtésrendszerének többi elemét is, valamint a belső és külső homlokzat is új festést kapott. A tetőszerkezet is teljesen megújult, a régi palatető helyett esztétikusabb és tartósabb cseréppel fedték be a tetőt.

A templom energiaellátását pedig az egyik melléképületen elhelyezett, déli fekvésű, negyven darab napelempanelből álló áramfejlesztő berendezés segíti. A helyi református gyülekezet tagjai és a meghívott gyülekezetekből álló vendégek együtt hálaadó istentiszteleten mondtak köszönetet a megújult templomért.