Megújulnak a Bácskai általános iskolák

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően infrastrukturális fejlesztéseket végeznek a Bajai Tankerületi Központ fenntartásában lévő Bácskai Általános Iskolában és tagintézményeiben. A beruházások megvalósítására bruttó 683 millió forintos támogatást kapnak.

Pénteken délelőtt helyszíni bejárást tartottak a bácsborsódi Moholy Nagy László tagintézményben, melyen részt vett Zsigó Róbert országgyűlési képviselő, Sárosi Magdolna tankerületi igazgató, Mamuzsits János, a Bácskai Általános Iskola intézményvezetője, Horváth Péterné, bácsborsódi tagintézmény-vezető és a sajtó képviselői.

A négy iskola (Bácsbokod, Bácsborsód, Katymár és Tataháza) közül a bácsborsódiban már befejeződött a korszerűsítés. Ebben az intézményben felújították a fűtési rendszert, új radiátorok és kazánok kerültek felszerelésre. Kicserélték a belső, sérült ajtókat és a két bejárati ajtót, valamint 11 darab nyílászárót is cseréltek. Az akadálymentes rámpabejáró kialakítása mellett az iskola udvarán még egy távolugró pályát is létre tudtak hozni. A kivitelezési munkák 43 millió forintba kerültek. Az eszközök beszerzése most kezdődött el, új tanári asztalokat, tanulói padokat, fitness- és informatikai eszközöket fognak vásárolni. A projekt keretében erre a célra 19 millió forintot költhetnek ebben az iskolában.

Horváth Péterné tagintézmény-vezető a munkálatok bemutatása során elmondta, hogy az önkormányzat mindig is szívügyének tekintette az iskola működtetését, folyamatosan végezték a felújításokat, de ekkora beruházást csak most tudtak megvalósítani. Nagyon örül annak, hogy az intézmény 74 iskolása egy korszerűbb intézményben töltheti a mindennapjait és ez nagyban hozzájárulhat a minőségi oktatás megvalósításához.