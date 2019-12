Megtartotta a katedrát is az új izsáki polgármester

Október 14-től új polgármestere van Izsáknak Kutas Tibor volt önkormányzati képviselő személyében, aki Mondok Józsefet váltotta a poszton. Sokakat meglepett, hogy hivatalba lépése után főállású polgármesterről társadalmi megbízatású polgármesteri státuszra váltott és megtartotta középiskolai tanári állását.

Kutas Tibor kérdésünkre elmondta, hogy társadalmi megbízatású polgármesterként ugyanúgy a város érdekeit képviseli, mint főállású polgármesterként tenné. Mint mondta, a váltásra azért volt szükség, mert a főállású polgármesterre vonatkozó jogszabály összeférhetetlenségre vonatkozó előírásai szerint nem lehet gazdasági társaság ügyvezetője, és ennek fennállása esetén a megválasztást követő harminc napon belül meg kell szüntetni az összeférhetetlenség okát. Ennek feloldásara született meg a döntés a társadalmi megbízatású polgármesteri státuszra váltásról.

Kutas Tibor nyomatékosította, hogy nem a tanári állás megtartása indokolta a változtatást. Főállású polgármesteri státuszában is megtartotta volna középiskolai matematikatanári főállását, melynek több oka van. Egyrészt nem szerette volna eldobni azt, amit az elmúlt 28 évben felépített, másrészt ha nem égeti fel a hidakat, akkor a közéleti szerep nem válhat egzisztenciális kényszerré.

Hangsúlyozta, hogy ez egyik oldalon sem jelent félállást, a polgármesteri munkával többletfeladatokat vállalt magára és eszerint növeli napi munkaóráinak számát. Feladatait nemcsak a hivatalban, hanem otthon is végzi.

– Megválasztásom óta, a polgármesterek találkozója kivételével, mindennap több órát a hivatalban töltöttem és otthon is folytattam a munkát a feladatok szabta szükség szerint. Semmi olyan feladat nem került elő, ami idő szűke miatt ne lett volna megoldható, és az előző ciklus több restanciáját is leróttuk már – mondta Kutas Tibor és hozzátette: az előző ciklusban nem merült fel problémaként, hogy az előző polgármester is társadalmi megbízatású státuszra váltott. Azt is elmondta: lényeges, miként gondolkodunk a társadalmi megbízatású státuszról, a puszta láthatóságot vagy a feladat elvégzését tartjuk fontosnak.