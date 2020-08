Megtaláltuk Kecskemét „mini-Balatonját”

Állandósulni látszik egy óriáspocsolya – más megközelítésben egy kisebb tó – Kecskeméten, a Domby Lajos utcában, két új építésű társasházi tömb között.

Olvasónk hívta fel a figyelmünket arra a méretes elöntésre – megfogalmazása szerint „mini-Balatonra” –, ami ezen a nyáron alakult ki a Domby Lajos utcában. Mint elmondta, hetek óta áll a víz az utcában, ahol egyébként az egyik oldalon most is épül egy társasház (egy másiknak a kivitelezése pedig nemrég fejeződött be).

Valószínűleg a június 17-ei özönvízszerű eső után sokáig nem tudott elpárologni-elszivárogni a csapadék, és a tócsát tovább táplálta a két másik, a július 23-ai és az augusztus 4-ei vihar. Így az arra járóknak folyamatosan kerülgetniük kell a tavat, bár vélhetően sokan inkább nem is kísérleteznek itt az átkeléssel. Volt, aki viszont a kutyáját beleengedte fürdeni.

Értesüléseink szerint a vízelvezetés megoldását már vizsgálják a szakemberek, kérdés, elég lesz-e ide a hagyományos szikkasztóárok. Azt egyelőre nem tudni, hogy az út kap-e szilárd burkolatot, mert az nyilván nem könnyítené meg a víz elszivárgását, talajba jutását.

Egyébként pont kedden tartottak tanácskozást a Városházán a a csapadékvíz-elvezetés és a helyes vízgazdálkodás kérdéseiről. Ott elhangzott, hogy Kecskemétnek „szivacsvárossá” kellene válnia, azaz olyan településsé, ahol nem a vízleeresztésen, vízelvezetésen, hanem a vízmegtartáson van a hangsúly, mert csakis így előzhető meg az elsivatagosodás. Ehhez nagyban hozzájárulhatnának az útmenti esőkertek, amelyek kiválóan helyettesíthetnék a most betonnal „kibélelt” szikkasztóárkokat, sokkal több vizet tudnának felvenni, megtartani, élőhelyet kínálnának madaraknak, rovaroknak, a párologtatás révén hűtenék a környezetet, és javítanák a városképet is. Arról is szó esett, hogy a zöldfelületek drasztikus visszaeséséhez a magánerős építkezések is jelentősen hozzájárultak, sok udvar, kert, kapubeálló lett lebetonozva, letérkövezve, így szinte törvényszerű, hogy a monszunszerű esők idején az utcán hömpölyög a víz.