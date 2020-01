Megszépült a solti nyugdíjasklub épülete

Teljesen megújult a Petőfi-telepi nyugdíjasklub épülete, köszönhetően az önkormányzat két sikeres pályázatának. Az elnyert támogatási összeg 25 millió forint volt, amelyhez saját költségvetéséből 660 ezer forintot tett hozzá a város.

– A napokban zártuk le a pályázat elszámolását, amelyből ezt a beruházást sikerült megvalósítani – mondta el lapunk érdeklődésére Németh István, Solt polgármestere. – Ráfért a felújítás az önkormányzat épületére, amelyet közel nyolcvan éve iskolának építettek elődeink, de ma már közösségi házként funkcionál. Hosszú évek óta az egyik nyugdíjas-egyesületünk klubháza, de más rendezvényeket, például lakossági fórumokat is szoktunk benne tartani. Teljes körű felújítást sikerült a pályázati támogatással megvalósítani, amely az energetikai megtakarítást is célozta. A közel fél évig tartó munkálatok során a külső falakat leszigetelték, a tetőt teljesen felújították, a nyílászárókat lecserélték, a konvektoros fűtést központi fűtésre alakították át, az elektromos hálózatot teljeskörűen korszerűsítették és a helyiségek is egységes, új burkolatot kaptak – sorolta az elvégzett munkákat a polgármester.

A Petőfi Nyugdíjas Egyesület elnöke, Sántáné Szabó Margit örömmel mutatta meg a megújult épületet, amelyet folyamatosan vesznek birtokba nyugdíjasok a munkálatok után.

– Az egyesületünk 33 évvel ezelőtt alakult meg itt, ebben az épületben. Azóta nem történt ilyen átfogó felújítás, sok minden elhasználódott az idők folyamán. Nagyon örülünk annak, hogy most teljesen újszerű lett a klubházunk. Sokkal kényelmesebb, külön öröm számunkra, hogy kérésünkre kialakítottak egy kijárót a konyhánkból az udvarra egy kis terasszal, így a kinti részt is könnyebben tudjuk majd használni, ha eljön a jó idő. A konyhánkba új konyhabútort is kaptunk, így rendezvényeinket is könnyebb lesz majd lebonyolítani. Szeretnénk a klubházhoz tartozó udvart és kertet is rendbe tenni.

– Ebben tevékenyen szeretnénk részt venni, felajánlottuk segítségünket az önkormányzatnak. Hét új taggal is gyarapodtunk a felújítás óta és továbbra is várjuk nyugdíjas társainkat programjainkra a megszépült egyesületi házunkban – mondta Sántáné Szabó Margit, a nyugdíjas-egyesület elnöke.