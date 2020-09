Megszépült a bátyai katolikus templom

Több Duna menti településen használták már ki azt, hogy a paksi atomerőmű alapítványa már egy ideje lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy pályázhassanak egyházi épületek felújítására is. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) forrásaiból Kalocsán, Uszódon, Géderlakon is már több, egyházi tulajdonban álló épület kisebb-nagyobb rekonstrukciója történt meg az elmúlt években, most Bátyán fejeződött be egy húszmillió forintos projekt, mely során a falu katolikus temploma kívülről is megújulhatott.

Az egyház a belső munkákat már pár éve saját forrásból elvégeztette, azonban a műemlék jellegű épületen a külső munkákra már nem jutott forrás, ezért döntött úgy még tavaly Bátya képviselő-testülete, hogy kihasználva a JETA adta lehetőséget, benyújtja a pályázatot, melybe a környező tér rendezését, vele együtt a csapadékvíz-elvezetést is belefoglalták. Pluszaktualitást adott a munkáknak, hogy a templom tetején lévő kereszt évekkel ezelőtt megdőlt, ennek helyreállítására vagy cseréjére mindenképpen sort kellett keríteni. – Húszmillió forintos önrész nélküli támogatást sikerült elnyerni, s ezzel a falu lakosai számára igen fontos beruházást megvalósítani – mondta el hírportálunknak Fekete Csaba, a település polgármestere.

– Körülbelül három hónap alatt lezajlottak a munkák, a templom tejes külső festést kapott, a keresztet és tartószerkezetét cserélték, a templomteret pedig térkővel leburkolták, ezzel egy időben a felszíni csapadékvíz-elvezetést is megoldották a téren. Itt, Bátyán tradicionálisan Kisboldogasszony napján tartják a templom búcsúját. Ezt az alkalmat használtuk fel, hogy méltó ünnep keretében tartsuk meg a projektzárót is, és adjuk át a bátyaiaknak az új ruhába öltöztetett katolikus templomot. Ezt az ünnepi aktust számtalan világi és egyházi vezető is megtisztelte, közöttük dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek is, aki megáldotta és megszentelte a teret és a falu templomát – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy nemzetiségi falu lévén, horvát nyelvű szentmisén is hálát adtak az elkészült munkákért.