Megszavazta a közgyűlés, újabb utcákban lesz fizetős a parkolás Kecskeméten

Dr. Homoki Tamás alpolgármester szerint a rend kialakítása, a környéken lakók parkolási helyzetének védelme és a város esztétikája is indokolja, hogy november elsejétől újabb közterületeket vonjanak be a díjfizetésbe Kecskeméten.

Mint azt korábban megírtuk, a képviselő-testület csütörtöki ülésére készült előterjesztés javasolta, hogy november 1-jétől a munkaügyi központ melletti Piszekút téren, a Juhar utcában, valamint a villanegyedben, konkrétan a Nyíri út–nagykörút–Ady Endre utca–Balaton utca által hatá­rolt övezetben is fizetni kelljen a parkolásért.

Dr. Homoki Tamás alpolgármester a közgyűlésen elmondta: a fizető zóna bővítésekor mindig három fő szempont vezérli a városvezetést: a rend kialakítása, a környéken lakók parkolási helyzetének védelme és város esztétikája. Hangsúlyozta azt is: minden változtatás után lesznek szomszédos utcák, ahova a probléma továbbgyűrűzik, mert akkor már oda fognak állni az autójukkal azok, akik nem hajlandóak fizetni a parkolásért, sem buszra vagy kerékpárra ülni.

– Természetesen ehhez mindenkinek van joga, csak egy valamit felejtünk el ilyenkor, mégpedig azt, hogy ez a közös városunk, és bizony jogainkról vagy vélt jogainkról le kell mondani, hogy a város élhető maradjon – jelentette ki az alpolgármester.

A javasolt helyszínekkel kapcsolatban Homoki Tamás elmondta: miután a Nyíri út megyei kórház előtti, Akadémia körúttól a Lunkányi János utcáig tartó szakasza fizetős lett, felkérte a Városrendészetet, folyamatosan nézzék a közeli Juhar és a Gőzhajó utcákat, megnő-e parkoló autók száma. A visszajelzések szerint a Juhar utcában igen, sokan inkább itt hagyják a gépkocsit, és nem a Csabay Géza körúti kórházi parkolókat használják (pedig az aszfaltosnál az első négy órában, a távolabbi, murvás parkolóban pedig non-stop ingyenes a parkolás). A Juhar utcában (pontosabban annak aszfaltos szakaszán) tehát indokolt a díjfizetés bevezetése a lakók érdekében, a Gőzhajó utcában viszont egyelőre nem látják szükségét a beavatkozásnak.

Király József, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselője a kórház melletti parkolóházról érdeklődött, hogy mikor kezdődik meg végre az építése, mert a mostani állapot sok feszültséget okoz. Konkrét választ nem kapott, dr. Homoki Tamás csak annyit jegyzett meg, hogy elhúzódóban van a projekt, viszont azt egyértelművé tette: ha kész is lesz a parkolóház, a Nyíri út fizetőssé tett szakaszát már nem állítják vissza ingyenessé, mert annak nem lenne értelme, hiszen akkor visszaszoknának az autósok a társasházak elé.

A villanegyedben lévő utcákkal kapcsolatban még egyértelműbb volt a helyzet, Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő számos panaszos levelet kapott az ott lakóktól, hogy napközben autók állnak előttük, így ők gyakran kényszerülnek távolabb helyet keresni. Dr. Homoki Tamás alpolgármester egy februári lakossági fórumon ki is jelentette: ha a Bihar és Tihany utcák egyirányúvá tétele nem hoz látványos eredményt, akkor következhet a fizetőparkolás bevezetése az egész környéken. Meg is történik tehát ez a József Attila, Hargita, Bihar, Bibó, Tihany utcákban, olyan formában, hogy a Városrendészet saját költségvetéséből beton gyeprácsos parkolókat alakít ki az aszfaltút mellett (nyilván csak ott, ahol nincs fa vagy kapubeálló).

Dr. Homoki Tamás végül hangsúlyozta: a Piszekút téren is logikus a parkolás fizetőssé tétele, mert ha ingyen lehetne használni az újonnan leburkolt parkolót, akkor a földhivatalba és a munkaügyi központba érkezők biztosan nem találnának itt helyet. Az előterjesztést végül 15 igennel, 2 tartózkodás mellett fogadta el a testület.