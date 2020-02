Mégsem az eredeti elképzelések szerint valósul meg a látványtár

Mégsem valósul meg az eredeti elképzelések szerint a kalocsai Viski Károly Múzeum korábban tervezett, tematizált képzőművészeti látványtára. A beruházásra korábban mintegy 60 millió forintot nyert a város, az elrugaszkodott árak miatt azonban le kellett mondaniuk a terv megvalósításáról. Ehelyett most 4 millió forintból alakítanak ki egy kisebb volumenű látvány­tárat.

A Kalocsai Képtár emeleti terme, bár nem az eredeti terveknek megfelelően, de tényleg látványtárrá alakul, és márciusban nyitja meg kapuit, tudtuk meg az intézményt vezető Viski Károly Múzeumtól. Az egykori zsinagógaépület (amelyben sokáig könyvtár működött) évek óta ad teret Vinczellér Imre állandó kiállításának a földszinten, viszont a nagy belmagasságú, sok grandiózus ablakkal rendelkező emeleti terem hosszú ideje üresen áll. Az előző városvezetés ide képzelt el egy tematizált, látogatható képzőművészeti látványtárat, amelynek megvalósítására összesen mintegy hatvanmillió forint értékben nyert pályázatokat, most mégis négymillió forintból kell elfogadható teret kialakítani a múzeum birtokában lévő művek elhelyezéséhez.

– A nagy pályázatot nem sikerült megvalósítanunk, mivel olyan mértékben elrugaszkodtak az árak, hogy a városnak le kellett róla mondania. Visszafizettük – utalt a korábbi két tenderre Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója. – Ennek ellenére is ki akarunk alakítani egy látványtárat. A zsinagóga emeletén sok képet fogunk feltenni a falakra, és ami oda nem fér fel, azt képtartó rendszeren tároljuk – foglalta össze, hozzátéve, hogy így várhatóan nem tudják majd biztonságosan elhelyezni az összes múzeumi kezelésben lévő alkotást, de azért törekedni fognak erre.

A Viski Károly Múzeum kifejezetten sok Kalocsai régióból származó alkotással rendelkezik. A készlet egy része az egykori Városi Képzőművészeti Gyűjtemény anyagából származik, de az anyaintézmény is jócskán vásárolt vagy kapott műveket a régióban élő festőktől, szobrászoktól, illetve azok hagyatékából. Ezeket a műveket nem egyszerűen méltó, hanem páratartalom, hőmérséklet és fény szempontjából is megfelelő térben kell elhelyezni, mert elraktározva idővel csak károsodnának. Erre a korábbiakhoz képest minimális célra négymillió forintos minisztériumi támogatást kaptak, amiből nyilván nem tudnak a hagyományos értelemben vett állandó tárlatot létrehozni, úgyhogy alternatív megoldást kerestek.

– Úgy hívják ezeket a típusú kiállításokat, hogy „látványtár”, mivel valójában nem is kiállítás, hanem raktár. Valószínűleg rendszer alapján kerülnek fel a képek, de mivel a sok ablak miatt elég szűkös a hely, az is elképzelhető, hogy nem tematikusan, hanem csak méret szerint válogatunk – magyarázta Romsics Imre, arra hivatkozva, hogy a jelen lehetőségek között nem egy jól bejárható tárlat létrehozása, hanem a múzeumi tulajdon biztonságba helyezése a legfőbb cél. Ennek megfelelően „ki kell használniuk az összes felületet”, de ha ilyen módon is „kénytelenek tárolni” az anyagot, a közönséget azért beengedik.

– Március 15-től, a földszinten újra nyitva lesz a Vinczellér-kiállítás, míg az emeleten majd ezt a látványtárat lehet megtekinteni – summázta a múzeumigazgató.