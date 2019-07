Megrendezték a Bács-Kiskun megyei idősek Ki Mit Tud versenyét

Tizenhat településről százötven fellépő érkezett az idősek Bács-Kiskun megyei Ki Mit Tud versenyére, melynek a petőfiszállási kegyhely, Pálosszentkút második alkalommal adott otthont szombaton. A versenyzők vers, próza, tánc, ének és képzőművészeti kategóriákban mérték össze tudásukat.

– Bár sok áldozattal is jár egy ilyen verseny megszervezése, de megéri a fáradozást. A vendéglátás mindig is fontos volt a petőfiszállásiak és a pálos atyák részére. A helyi önkormányzat és a fehér barátok nyitottak minden olyan rendezvényre, melyek jó hírét viszi a kegyhelynek és a településnek – nyilatkozta Szász János házigazda polgármester. Hozzátette: egy-egy ilyen esemény azért is fontos, mert a résztvevő települések szorosabbra fűzhetik a kapcsolatot egymással.

– Nem kell megkérdeznünk a kezelőorvost és a gyógyszerészt, de ez a verseny egy orvosság. A sikerélmény és a taps az gyógyít. Hiszen, akik itt a színpadra álltak, azoknak látszott az arcukon, hogy jól esik nekik amikor megtapsoljuk. Ez az elismerést gyógyítja a hosszú ideje fiatalokat, azokat az időseket, akik közösségeik éltető forrását jelentik – fogalmazott Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a zsűri elnöke a szombati előadások után.

Elmondta azt is, hogy megőrizte a hat évvel ezelőtt megrendezett első megyei Ki Mit Tud versenyen írt jegyzeteit.

– Ha összehasonlítom az akkor és most látottakat, akkor elmondhatom, hogy nem változtak a fellépők. Valamennyiükből ugyanaz az életerő, vidámság sugárzott, ami mindenki számára gyógyító balzsam – hangsúlyozta a honatya.