Megőriznék Tamás Ervin vakolatdíszét a kecskeméti épületen

Több építész és művészettörténész fordult a kecskeméti polgármesterhez, intézkedését kérve, hogy megmaradhasson a Balaton utcai egykori KÖJÁL-, majd ÁNTSZ székház homlokzatán lévő vakolatdísz. A telken társasházat kivitelező Építő Simon Kft. ügyvezetője azt mondja: nem zárkóznak el a dologtól, de kérik az ötletgazdákat, biztosítsák a megmentéshez, restauráláshoz szükséges terveket és pénzt.

A KÖJÁL-székház 1965-ben készült el Kecskeméten, a Balaton utcában. A főbejárat melletti transzformátor épület utcai homlokzatán Tamás Ervin Munkácsy-díjas festőművész Egészség című, 7,5 négyzetméteres sgraffito-ja ( vakolatdísze) kapott helyet. Teltek az évek, évtizedek, az épületben később az ÁNTSZ működött. A színes alkotást 1990-ben durván megváltoztatták, egyszínűvé tették. Ezután kissé a feledésbe merült, amit elősegített az is, hogy az előtte növő fa lombja tavasztól-őszig jórészt eltakarta.

Az ingatlant 2016-ban eladásra hirdette meg az önkormányzat és az Építő Simon Kft. vásárolta meg, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy az épületeket elbontja és társasházat húz fel a helyén. A pályázati kiírásban nem esett szó a sgraffito-ról, mint kötelezően megőrzendő épületrészről, a bontási engedélyt kiadták rá, mindenféle, az alkotásra vonatkozó védelmi előírás nélkül.

A cég neki is kezdett a beruházás megvalósításának, a telek már építési munkaterület, a sgraffito-t félig-meddig a jövőbeli lakópark reklámmolinója fedi-védi.

Vannak, akiknek szívügye Tamás Ervin műve, és szeretnék, ha megmaradna eredeti helyén.

Dr. Bozsó Ferenc nyugdíjas építőmérnök hírportálunknak elmondta: annak idején csodálattal bámulta, ahogy a festő készítette a vakolatdíszt, és ez a lassan fél évszázados emlék máig is élénken él benne. Valószínűleg ez a személyes kötődés is szerepet játszik, hogy több lépést is tett már a sgraffito ügyében.

„Jóindulattal, szakértelemmel és kis odafigyeléssel megmenthető, restaurálható és megmutatható volna eredeti helyén, az új épületegyüttes érdekes, értékes, a terület múltjára utaló részeként”

– többek között ez áll abban a nyílt levélben, amelyet a héten Bozsó Ferenc Szemereyné Pataki Klaudiának küldött.

Az aláírók között szerepel Aknay János Kossuth-díjas magyar festő és szobrász, Koplik Judit művészettörténész, Tamás Ervin özvegye, Ulrich Tamás építész, a KÖJÁL-székházat tervező Ulrich Ferenc fia, dr. Iványosi Szabó András geológus, a város nyugalmazott alpolgármestere és Király József építész, műemlékvédelmi szakmérnök, önkormányzati képviselő is.

Azt kérik a polgármestertől, hogy tegyen határozott intézkedéseket a díszvakolat megmentése érdekében, és javasolják, hogy megőrzött fal legyen egyfajta mementója a mostani koronavírus-járványnak.

– Természetesen nem zárkózunk el a kezdeményezéstől, ha melléteszik a konkrét elképzeléseket és pénzügyi forrásokat. Ha lehet, minél előbb, hiszen az építkezésnek van egy ütemezése, a trafóházhoz is hozzá kell nyúlnunk hamarosan. Akár az is egy megoldás lehet, hogy a műalkotást kicsinyített formában, A2-es vagy A3-as méretben kihelyezzük egy emléktáblán. De mivel a témája az egészségügyhöz kapcsolódik, azt gondoljuk, hogy talán méltóbb helye lehetne akár a Honvédkórház, akár a megyei kórház falán. Azt tartsuk szem előtt, hogy itt nem egy új közintézmény lesz, hanem egy társasház, magántulajdonú lakásokkal és lakókkal, akiknek nem is biztos, hogy tetszene ez a mű a kertjükben – mondta Simon József beruházó, az Építő Simon Kft. ügyvezetője, akit hírportálunk keresett meg, a nyílt levelet ők nem kapták meg.