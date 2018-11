Megnyújtanák a nyolchetes nyári szezont Vadkerten

A város természeti értéke a Vadkerti-tó, amely strandjára az idei nyári szezonban 81500-an váltottak jegyet. Azaz éppen tizenegyszer többen, mint amennyi a település lélekszáma.

A 70 hektáros víztükör mellett hat hektáron, 600 méter hosszúságban terül el a strand, amely szomszédságában négyhektáros kemping várja a vendégeket. Az idei év látogatottsága közepesnek mondható – mondta Schnürlein Andor, a tavat és a környékét felügyelő Vadkert Komszolg Kft. ügyvezetője. Júliusban – amikor a borfesztivált rendezték – és az azt követő hétvégéken hidegfrontok érkeztek az országba, amely meglátszott a vendégek létszámán is. Pedig a borfesztiválon soha ennyi helyi pincészet (18) nem képviseltette magát. Így is értékesítettek 2500 belépőt.

A sörfesztiválra – mely néhány héttel később volt, szintén a tó partján – már 5833 jegyet adtak el, igaz, az időjárás kiváló volt. A cégvezető azt mondja, akár 130 ezer vendéget is képes fogadni a Vadkerti-tó strandja a kemping és az üdülőfalu. Ennek azonban feltételei vannak. Folytatni kell a strand, a kemping korszerűsítését, melyre a tervek elkészültek, az önkormányzat pályázatokat is nyert. Illetve olyan térségbeli összefogásra van szükség, amelynek eredményeként többnapnyi programot lehessen kiajánlani a turistáknak. Az Akasztótól Kiskőrösön át Soltvadkertet, Kecelt, Bócsát is érintő, Kiskunhalasig húzódó kerékpárút jó lehetőséget nyújt arra, hogy kerékpáros turisták keressék fel a környéket.

A tó mellett tíz kerékpárt lehet kölcsönözni, melyet kézről kézre adtak a turisták. A programokat kell összehangolni, és egy kiajánló füzetben az érdeklődőkhöz eljuttatni. Kiskunhalason termálfürdő, múzeum, Kiskőrösön nyári rendezvények, múzeumok, Kecelen a haditechnikai kiállítás, Bócsa környékén a lovasturizmus, Bugacon a Kurultáj programja, Akasztón a halastavak, Soltvadkerten a cukrászda és a helyi borászatok nyújtanak gasztronómiai élményt, amely mellé jól párosíthatók a bor- és a sörfesztiválok.

A cégvezető szerint a jelenlegi, az országban elfogadottnak számító nyolchetes nyári szezont a tó mellett – ha elkészül az önkormányzat tulajdonában lévő Fekete Villa – akár 10–12 hétre is ki lehet bővíteni. Ez a jövő terve – mondta Schnür­lein Andor.