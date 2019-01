Megnyitóünnepség lesz kiállítás helyett a felújított Csipkeházban

Tavaszra készül el a halasi Csipkeház felújítása, amely azonban az átépítés alatt is folyamatosan fogadja a látogatókat. Az idei évben a hagyományos nemzetközi csipkekiállítás a felújítás miatt elmarad, helyette nagyszabású ünnepséget terveznek a felújított Csipkeház átadására.

A felújítás január közepén érkezik újabb fázisába – mondta el érdeklődésünkre Szécsiné Rédei Éva igazgatónő, akitől megtudtuk azt is, hogy az intézmény épületgépészeti és építészeti munkálatai mostanra elkészültek. A fogadótér és a bemutatótermek megújultak, amelybe beletartozik, hogy a korábbi radiátorokat leszerelték, helyette padlófűtést építettek be, a főbejáratnál az ablakokat és az ajtót újakra cserélték, valamint akadálymentes feljárót is építettek. A csipkevarró asszonyoknak egy teakonyhát rendeztek be, a megújult belső tér egységesen új járóburkolatot kapott, valamint a bemutató- és a fogadóteret egy tolóajtóval választották el, csak úgy, mint a korábbi büférészleget a fogadótértől.

A felújítási munkálatok második ütemében a csipkemúzeum újul meg, egy, a kornak megfelelő modern, elegáns környezetben fogják kiállítani a csipkealkotásokat. Ez annyit jelent, hogy az eddigi egységes sötétkék színű tárolók helyett színesebb, változatosabb megjelenítése lesz majd a kiállításnak. A modernizálás részeként interaktív digitális eszközök segítségével a korábbiaknál bővebb és érdekesebb információkhoz juthatnak majd a látogatók a csipkemúzeumban.

A Csipkeház vezetője elmondta, hogy a 2019-es év is mozgalmasnak ígérkezik a tavalyi évhez hasonlóan, januárban Mórahalmon nyílik kiállítás a halasi csipketerítőkből, a következő esemény pedig a tavaszi Utazás Kiállítás lesz, ahol idén Bács-Kiskun megye lesz a díszvendég, ahol a halasi csipke is ki lesz állítva a korábbi évekhez hasonlóan. Lesz csipkevarró-­bemutató, foglalkoztatóasztal a gyerekeknek.

Az idei évben a nemzetközi csipkekiállítás a felújítási munkálatok miatt elmarad, helyette viszont tavasz végén, a nyár elején lesz egy nagyszabású megnyitóünnepség, ahol a felújított Csipkeházat adják majd át, és ahol minden a halasi csipkéről szól majd – sorolta az idei év legmeghatározóbb programját az igazgatónő.

A régi, hagyományos, tornácos parasztházak mintájára épült

Kiskunhalas legnevezetesebb látnivalója a Csipkeház. A gondozott park végén álló Csipkeházat 1935-ben emelték a hagyományos, tornácos parasztházak mintájára, kifejezetten a csipkevarrók munkahelyeként, s hogy őrizzék a világhírű halasi csipke mintakincsét, terveit, hagyományait. Az 1939-ben két oldalszárnnyal, majd 1997-ben legyező alakú traktussal bő­vített házban külön helyet kaptak a munkaszobák, a csipkemúzeum helyiségei, valamint a konferencia- és kiállítóterem. Betérve megcsodálhatjuk a leheletfinom mesterműveket, megnézhetjük a csipkevarrás folyamatát, illetve vásárolhatunk is.

