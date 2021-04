Megnőtt a kelebiaiak olvasási kedve a járvány kezdete óta

A kelebiai könyvtár a járvány ideje alatt sem állt le teljesen, úgynevezett ablakos rendszerrel működött tovább, és mintegy harminc százalékkal növekedett is a könyvet kölcsönzők száma.

A településen régóta dédelgetett álom volt, hogy a könyvtár csatlakozzon a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szolgáltatási rendszerébe. Miután ez megtörtént, a kelebiai önkormányzat pályázott és nyert 4 millió forintot a Nemzeti Kulturális Alaptól a könyvtár átfogó fejlesztésére, amihez további félmillió forint önrészt tett hozzá a település.

– A művelődési ház épületében működő könyvtár életében a korábbi években számos fejlesztés és átszervezés történt, de ennyire komplex, az egész könyvtárat átölelő beruházás és szakmai koncepcióváltás nem volt az elmúlt harminc évben – mondta el Maczkó József polgármester.

A pályázat sikerében komoly szerepet vállalt a megyei könyvtár, az intézmény szakemberei készítették el a pályázat szakmai anyagát és látták el a pályázat szakmai felügyeletét is – tette hozzá a település vezetője, aki elmondta azt is, hogy a megújult könyvtárnak Zsilinszki Fodor Mónika személyében új vezetője is lesz.

– Ő korábban a szegedi Somogyi könyvtár munkatársa volt, de otthonosan mozog a településen, hiszen hazajött Kelebiára – tudtuk meg Maczkó József polgármestertől.

A teljesen megújult bútorzat mellett új informatikai és digitális eszközöket is vásároltak, a belső tér kialakításánál különös figyelmet fordítottak arra, hogy a különböző korosztályok igényeit kielégítő, a könyvtárszakmai szempontoknak megfelelő módon alakítsák ki a könyvtár belső elrendezését.

– Átgondoltuk a rendelkezésre álló tereket, és a pályázati lehetőséget használtuk fel ahhoz, hogy átszervezzük a könyvtárat. Az újfajta kialakítással a legnagyobb kedvezményezettek a gyerekek lettek, de úgy, hogy a felnőttek is egy sokkal barátságosabban elrendezett teret nyertek

– hangsúlyozta Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke.

A gyerekek a gyönyörű egybefüggő szőnyegen akár puha párnák közt is lapozgathatják a könyveket, ha viszont megunták az olvasgatást, a számukra kialakított asztaloknál rajzolhatnak is, valamint, mivel a kelebiai könyvtár is része a megyei könyvtárhálózatnak, és felszerelték projektorral, illetve vetítővászonnal, bekapcsolódhatnak a könyvtármozi-szolgáltatásba is, zártkörű vetítéseken mese- és rajzfilmeket nézhetnek, a felnőttek pedig régi és a legújabb magyar filmeket nézhetik meg.

A megyei könyvtárhálózathoz kapcsolódó szolgáltatás része az is, hogy az egységes informatikai rendszerbe kötött legkisebb települések könyvtáraiba is egy-két napon belül el tudják juttatni az állományból éppen hiányzó könyveket. Valamint, hogy a kistelepülési könyvtárakat is be tudják kapcsolni az országos vérkeringésbe, így például azokba a rendezvényekbe is, amiket az Informatikai és Könyvtári Szövetség bonyolít le.

Komoly hangsúlyt helyez a megyei könyvtár a hálózatba kapcsolt kistelepülési könyvtárak folyamatos technikai informatikai fejlesztésére és a könyvtári dolgozók szakmai képzésére – ismertette Ramháb Mária, aki elmondta, hogy Bács-Kiskun megyében az 5500 főnél kisebb települések könyvtárainak közel kilencven százaléka tagja a megyei könyvtár hálózati rendszerének.

Kiemelte azt is, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a helyi települések önkormányzatai hogy viszonyulnak az ilyen kezdeményezésekhez, hiszen nem kötelező csatlakozni, a kelebiai önkormányzat példaértékű együttműködést tanúsított, sok szempontból kezdeményezője volt az együttműködésnek és az így megvalósult könyvtári fejlesztésnek.