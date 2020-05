Megnéztük az eladó lakásokat Budapest legkedveltebb kerületeiben

Több olyan kerület is található a fővárosban, melyek szórakozási lehetőségek, magasabb életminőség vagy munkahelyek szempontjából kedveltebbek, mint a többi. A legfelkapottabb kerületek közé tartozik a XI, XIII, XXIII, II, és a XIV kerület. Ezekben a kerületekben az életszínvonal magas, a közlekedési infrastruktúra kedvező és a munkalehetőségek tárháza is széles.

Megkerestük a legnépszerűbb eladó új építésű lakás kínálatot az előbb említett kerületekre leosztva. Segítségül hívtuk a sokak számára már ismert ujotthon-hu -t, ahol több mint 400 lakóprojekt közül lehet válogatni, ha valaki költözni esetleg befektetési célra vásárolni szeretne válságálló ingatlanokat hosszú távra.

XI. kerület

Újbuda a főváros legnépesebb kerülete. Nyugalmas környék mégis megközelíthető távolságra a belvárostól. Közlekedési infrastruktúrája remek, a 4-es metró vonalát érinti, valamint a villamosok is rendelkezésünkre állnak az ingázáshoz. A XI. kerületnek nem állt meg a fejlődése, még mindig rengeteg munkahelyet létesítenek és több lakóparkot is építenek a kerületben. 34 millió forint alatt már nem találunk a kerületben eladó új építésű lakást. A legolcsóbb 34.700.000 forintba kerül az Unipark Buda Lakóparkban. 35 négyzetméteres, 2 szobás első emeleti lakást kapunk ennyi pénzért cserébe. Pároknak, de különösképpen a befektetőknek is jó választás lehet, mivel a kerület még egy jó darabig fejlődni fog és az ingatlanpiaci értéknövekedésre is jó esélyt látunk. Ennél az árkategóriánál maradva a Sasad Resort Hilltopban 31 négyzetméteres, 2 szobás eladó új építésű lakás 35,2 millió forint, amihez 50 négyzetméteres privát kertrész és 10 négyzetméteres terasz is tartozik.

XIII. kerület

Az előző kerülethez hasonlóan a XIII. kerület is folyamatos vérfrissítésen megy keresztül. Ennek köszönhetően szintén értékálló befektetéseket kínálnak. Több fejlesztő is itt teszi le a voksát, így a lakóparkok kínálata nagyon sokrétű, míg a benne helyet kapó eladó új építésű budapesti lakások minden bizonnyal magas életérzetet fognak biztosítani új tulajdonosainak.

XXIII. kerület

A főváros legfiatalabb kerülete. Kertvárosias érzést keltve sokan ebben a kerületben szeretnének lakást vásárolni. Számukra lehetőség van például a Virágvölgy Lakóparkban mindezt megtenni. Fiatalos, 2 szintes különálló házakból áll a projekt. Rendelkeznek privát kerttel, terasszal és gépkocsi beállóval is. Családok számára ideális döntés lehet. 81-99 négyzetméteres alapterület és az árak is barátságosak, 55 millió forinttól már lehetőségünk van megvenni, illetve CSOK is igényelhető az összes lakásra.

II. kerület

Rendkívül sokoldalú, mondhatjuk, hogy kétarcú kerület. Széll Kálmán tér közvetlen környezetében a nagyvárosias légkört hivatott megteremteni, míg kifele haladva inkább a csendesebb, rusztikusabb luxusvillás kerületet eleveníti meg. Rózsadombon találtunk új építésű lakásokat, árai tükrözik a környék jó megítélését. A V22 lakóparkban 140 millió forint a legolcsóbb eladó új építésű lakás, míg a legdrágább jóval 200 millió forint felett van. Szerkezetkész állapotának és a 2020.II. negyedéves átadásának köszönhetően a lakások bármikor megtekinthetőek.

XIV. kerület

A főváros harmadik legnépesebb kerülete, többen inkább a Zugló nevet használják, ha a XIV. kerületről beszélnek. Több kulturális látnivaló is színesíti, a Fővárosi Állat és Növénykert, Szépművészeti Múzeum, de a Puskás Ferenc Stadion, valamint a Fővárosi Jégpálya is ebben a kerületben található. Az árak 25,7 millió forinttól kezdődnek, ha ebben a kerületben szeretnénk eladó új építésű lakást vásárolni.

Összevetve minden népszerű kerületnek megvannak a maga népszerű lakóparkjai és eladó új építésű lakásai, amik hosszútávra jó vételnek bizonyulnak akár saját célra, akár befektetésnek. Nekünk csak meg kell találni a hozzánk leginkább illőt.