Megmenekült a MagánZOO, szombattól ismét várják a látogatókat

Szombaton újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a felsőlajosi MagánZOO, ami a közösség összefogásának is köszönhetően átvészelte a kényszerű bezárást.

Mint arról korábban beszámoltunk, rendkívül nehéz helyzetbe került a felsőlajosi MagánZOO a koronavírus-járvány kapcsán életbe léptetett korlátozások miatt. Magánállatkertként egészében a jegyeladásokból tartják el magukat, nem vesznek igénybe állami forrást, így a látogatók távolmaradásával létük veszélybe került. Az éves bevétel mintegy fele a március 15-i, a húsvéti és a május 1-jei időszakból származik, a csaknem két hónapos bezárással ettől egészében elesett az állatkert. A 25 éve működő MagánZOO vezetője, Tóth Tibor ezért márciusban felhívással fordult a közösséghez, hogy adományaikkal segítsék átvészelni a nehéz időszakot. Úgy tűnik, hogy az emberek segítségével megmenekült az állatkert.

– Az adományoknak köszönhetően átvészeltük a legnehezebb időszakot és a könnyítések miatt szombaton reggel 9 órakor ismét megnyitjuk kapuinkat a látogatók előtt – tájékoztatott Tóth Tibor, aki hangsúlyozta, hogy nagyon nagy segítség volt számukra az az összefogás, amit a jó szándékú emberek mutattak. – Ennek köszönhetően legalább egyhavi fizetést tudtunk biztosítani dolgozóinknak a leállás idején és nagyon sok takarmány érkezett hozzánk, ami legkevesebb másfél hónapig fedezi az állatok élelmezését. A tartalékainkkal és az adományokkal együtt átvészeltük ezt az időszakot. Hozzá kellett nyúlnunk a vis maior keretünkhöz is, hogy a költségeinket fedezni tudjuk, ezt most vissza kell tennünk. Ezzel együtt nem vagyunk túl a nehézségeken, mert most következik a téli takarmány betermelése, ami nagyon komoly tétel, ezt egy- másfél hónap alatt ki kell gazdálkodnunk a bevételekből – mondta Tóth Tibor.

Az állatkert vezetője a nyitással kapcsolatban elmondta, hogy az állatkert számos pontján helyeztek el kézfertőtlenítőket és belépéskor a lábakat is fertőtleníthetik a látogatók. Mivel nagyon nagy területen fekszik az állatkert, vendégeik könnyen betarthatják az előírt biztonságos távolságot egymástól, ami így akár több méter is lehet.

Tóth Tibor óvatos indulásra számít, hiszen tartanak az emberek a vírustól. Sokan érdeklődtek már a nyitásról, de kevesebben, mint békeidőben, azonban a tulajdonos bizakodó.