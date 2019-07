Megmenekül a tanyaiskola épülete

Közel 50 millió forint pályázati forrás felhasználásával megmenekül a pusztulástól a jelentős helyi értéknek számító hajdani tanyaiskola igen rossz állapotú épülete Orgoványon.

Az elnyert összeget az önkormányzat az épület energetikai korszerűsítésére fordítja, melybe beletartozik a nyílászárócsere, a külső szigetelés, a fűtésrendszer cseréje és napelemek telepítése, valamint az akadálymentesítés, de állagjavító munkákra is szükség van, melyeket önkormányzati önerőből fedeznek. A beruházás célja a tanyavilágban élők számára is vonzó közösségi tér kialakítása, ami találkozási pontként szolgálhat a környékbeliek számára. Emellett a helyi intézmények, civil szervezetek is számos kulturális és sportprogramot szerveznek majd a megújuló terekben. Gál Szilvia, Orgovány polgármestere elmondta, hogy a programok mellett a szolgáltatásokat is szeretnék kivinni a jövőben megújuló közösségi térbe, hogy a tanyasiak számára elérhetőbb legyen az ügyintézés és tervezik, hogy heti egy alkalommal fogadóórát tart a tanyagondnok a környékbeliek számára. A kivitelezési munkálatok megkönnyítése miatt a képviselő-testület legutóbbi ülésén A helyi építészeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről döntött.