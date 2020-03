Megmarad a Városi Támogatási Program Kecskeméten

Engert Jakabné alpolgármester arról beszélt a keddi kecskeméti Városi Civil Fórumon, hogy megmarad a Városi Támogatási Program, az elképzelések szerint az egyes szakterületekre jutó összeg harminc százalékáról dönt majd a választókerületi tanácsadó testület.

Talán soha nem kísérte akkora érdeklődés a Városi Civil Fórumot, mint az ideit: zsúfolásig megtelt a megyeháza közgyűlési terme kedden, sőt rengeteg pótszéket is kellett keríteni, hogy minél többen le tudjanak ülni. A mindenki számára nyitott tanácskozást már tizenötödik alkalommal rendezték meg, és a meghívást rengeteg helyi civil egyesület, alapítvány elfogadta. Ahogy az lenni szokott, értékelték a Városi Civil Kerekasztal és a szakmai csoportok tavalyi tevékenységét, megválasztották a delegáltakat, és meghatározták az idei év feladatait is.

Az érdeklődőket Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte, hangsúlyozva: az esemény jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, hogy már 2006 óta folyamatosan megrendezik, azaz másfél évtizede egy jól működő formát találtak ki.

– Ha visszatekintünk, egyértelműen megállapíthatjuk, a civil szervezetek kitartó és elkötelezett módon képviselik a civilek ügyeit, párbeszédet folytatnak az önkormányzattal, és példaértékű az az együttműködés, amely kialakult közöttük – folytatta Engert Jakabné, aki szerint az egyesületek szakmailag felkészültek, kreatívak és nagyon jól szervezettek. – 2008-ban kötöttük meg azt a megállapodást, amely meghatározza a Városi Civil Kerekasztal és a mindenkori városvezetés közötti kapcsolatot. Nagyon komoly értékek fogalmazódtak meg, mint a bizalom, a kölcsönös érdekek és a kölcsönös partnerség. Úgy gondolom, ezek máig irányadóak, és legyenek azok a jövőben is – emelte ki az alpolgármester.

Engert Jakabné arról is beszélt, hogy több szervezettel hosszú távú együttműködést kötött a város, és egyre több vállal szerepet közösségi terek, játszóterek kialakításában. Ezért és a magas színvonalú tevékenységükért is köszönetet mondott, kijelentve: „a város számít az önök munkájára, önök is számíthatnak a város támogatására”. Engert Jakabné kitért arra is, hogy át kellene tekinteni a 12 éve megkötött szerződést, mert azóta sok változás történt, új ötletek merültek fel, és a civilek is több kezdeményezéssel jelentkeztek az önkormányzatnál. Biztatta őket arra is, hogy vegyenek részt a közgyűlés bizottságainak munkájában, a stratégiai fontosságú dokumentumok elfogadása előtt mondják el véleményüket, fogalmazzák meg javaslataikat.

Az alpolgármester a Városi Támogatási Programról (VTP) is szót ejtett.

– Hosszas egyeztetések és az önök véleményének meghallgatását követően végül is majd egy olyan anyag kerül a közgyűlés elé, amelybe a javaslatok beépítésre kerültek – mondta Engert Jakabné. Kijelentette: marad a VTP, azzal a változtatással, hogy az egyes területekre jutó keret harminc százalékáról a választókerületi tanácsadó testületek fognak dönteni, így juthatnak forráshoz a csak egy-egy városrészben dolgozó egyesületek. A maradék hetven százalékra pedig az egész városban tevékenykedő civil szervezetek tudnak majd pályázni.

Engert Jakabné azzal zárta szavait, hogy a VTP-be beépítenek egy véleményezési hatáskört, ennek a szempontrendszerét a Városi Civil Kerekasztalnak kell majd kidolgoznia.

Szili Katalin: együttműködésre kell törekedni az uniós nemzeti régiókban A civil közösségek, valamint a nemzet mint közösség fontosságát hangsúlyozta Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyek egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott a Városi Civil Fórumon. Véle­ménye szerint 21. századi együttműködésre kell törekedni az Európai Unión belül a nemzeti régiókban. A miniszterelnöki megbízott a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódóan a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelméért indított európai polgári kezdeményezésről beszélt, illetve a támogatására kérte a jelenlévőket. Szili Katalin szerint a 21. század a magyaroknak lehetőséget ad a nemzeti szolidaritás, a közösséghez tartozás megélésére.

A fórumon értékelték a Városi Civil Kerekasztal és a szakmai csoportok tavalyi tevékenységét is Fotó: Bús Csaba