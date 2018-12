Megköszönték a véradók segítségét

Hagyomány a településen, hogy ilyenkor, karácsony előtt köszöntik a véradókat. A tornacsarnokban terített fehérasztal várta az érintetteket és hozzátartozóikat.

Negyven évvel ezelőtt volt a községben az első véradás. Ekkor még nem volt meglepetésműsor, de megvendégelés sem. Csak húsz év múlva vált szokássá, mára hagyománnyá, hogy a véradóknak ízletes vacsorával köszönik meg önzetlenségüket. A mostani estén is megemlékeztek a Vöröskereszt emberbaráti eszméiről és arról, hogy mennyire fontos a rohanó világban a segítő szándék, a másokról való gondoskodás. Sajnálatos módon Nyúl Jánosné Marika néni, a Véradó est kitalálója, egészségi állapota miatt nem lehetett jelen, de a jelenlévők nagy tapssal kívántak neki jó egészséget.

Pénzváltó István polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, milyen fontos is vért adni. Megemlítette, hogy nagyon jó az, hogy minden korosztály: gyerekek, felnőttek, idősek jelen vannak, így gyakorlatilag „öröklődik” a véradás. Beszéde után először a népdalkör tagjai mutatkoztak be, őket a Pöszméte Citerazenekar követte Rimó­cziné Forgó Ildikó Sütő András Egy csupor zsír című novelláját mondta el. Egy évvel ezelőtt alakult a Fülemüle gyermek énekkar Horváthné Dékány Judit irányításával. Azóta szép eredményeket értek el. Most is kiválóan énekeltek, esetenként három szólamban is.

Lipótné Komjáti Andrea, a Vöröskereszt megyei igazgatója is köszöntötte a véradókat, és elismerő oklevelet adott át azoknak, akik már több alkalommal nyújtották oda karjukat, hogy segítsenek másokon: Kiss Ferenc 24-, Kiss György 34-, Váczi Teréz 35-, Rédei Gábor 59-, Bimbó Antal 60-, Nyúl István 62-, Rácz Imre 66-szoros véradónak. Sajnos, nem mindenki tudott jelen lenni. Ezt követően vacsorával vendégelték meg a jelenlévőket.

