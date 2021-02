Megkapta az oltást a kecskeméti színház társulatának első tagja

Arató Andrea súgóként dolgozik a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban immár húsz éve. Büszkén vállalta, hogy beszámol az oltásról és a hirtelen jött lehetőségről.

– Miért döntött úgy, hogy beadatja az oltást?

– Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen kiút a pandémiából. Nem rögtön hoztam meg a döntést, sokat olvastam, sok interjút meghallgattam hozzáértő, tudós szakemberektől, orvos barátaim véleményét is kikértem ezzel kapcsolatban. Korábban, más betegségek megelőzésére nem oltattam be magam, kivéve a gyermekkori kötelező védőoltásokat. Most viszont azt vallom, annak, hogy ismét visszakapjuk a régi életünket – még ha nem is ugyanolyan formában, mint korábban – és ismét kinyisson a világ, ez az egyetlen módja.

– Volt önben fenntartás ezzel kapcsolatban?

– Azzal, hogy be kell oltatni magunkat nem! A bizonytalanságomat a vakcina fajtája okozta. Melyiket is? Elsősorban a Pfizert vagy a Modernát szerettem volna beadatni, de miután a háziorvosom felhívott, hogy lehetőségem van másnap oltatni magam, így az AstraZenecát is elfogadtam. Már túl vagyok az első oltáson. Az orvos felhívta a figyelmem a mellékhatásokra, amelyek másnap jelentkeztek is, de egy nap alatt lezajlott. Bevallom, jó érzés, hogy valamennyire már biztonságban érzem magam. A következő oltás időpontját is megkaptam, ami egy hónap múlva esedékes. Mindezt egy kis kártyán rögzítették is. Azt is fontosnak tartom, hogy legyen igazolás az oltásról.

– A környezetében élők az oltás mellett vannak?

– Igen. Teljes mértékben, ez nem kérdés. Meg kell, hogy védjük magunkat, a családunkat, a környezetünket! Szerencsére egyre többen vélekednek így. Talán így ismét dolgozhatunk, barátkozhatunk, utazhatunk félelem nélkül.