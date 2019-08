Megismerték Majsát az erdélyi gyerekek

Ötvenkét erdélyi gyermek és kísérőik nyaraltak a napokban Kiskunmajsán, de a gyergyói fiatalok az állami ünnepnap idején a fővárosban is jártak.

A Böjte Csaba atya által létrehozott dévai Szent Ferenc Alapítvány pártfogoltjai töltöttek felejthetetlen napokat az anyaországban. A gyergyóremetei, gyergyó­szárhegyi, gyergyócsomafalvi és a csutakfalvi gyermek- és napközis otthonokból ötvenkét gyermek és kísérőik – összesen hatvanan ­– vendégeskedtek hazánkban, amelyből öt napot tartózkodtak Kiskunmajsán.

– Múlt hétfőn érkeztünk Budapestre, ahol a Mária Rádió szervezte a programjainkat. Augusztus 20-án részt vettünk a Szent István-bazilikában tartott szentmisén és a Szent Jobb körmenetben, este pedig nagy élményt nyújtott mindenkinek a tűzijáték – mesélte György-Mózes Renáta szociális nevelő, aki a csutakfalvi napközi otthonban dolgozik. Csutakfalván 2011-ben szentelték fel Árpád-­házi Szent Margit tiszteletére azt a családi házat, amit a helyi önkormányzat vásárolt meg és adott át használatra a Szent Ferenc Alapítványnak. A Böjte atya indította alapítvány már több mint hatvan településen működtet lakó- és napközis otthonokat, támogat szociális családokat, melyekben mintegy 2500 gyermeket nevelnek.

György-Mózes Renátától megtudtuk: 6 és 15 év közötti gyermekek jutottak el a mostani nyaralásra, amit nagyon élveztek a fiatalok és kísérőik is.

– Elsősorban szociálisan rászorulók és hátrányos helyzetű családokból származók jöttek most velünk, akiknek nem lett volna anyagi lehetőségük egy ilyen nyaralásra, és vannak itt félárva gyermekek is. Számunkra egy luxusnyaralás ez az út, amit teljes ellátással, ingyenesen kaptunk – sorolta a nevelő, akinek szavait a gyerekek is megerősítették.

– A tűzijáték is nagy élmény volt, de a legjobb itt, a majsai strandon – szakította meg néhány pillanatra az önfeledt csúszdázást a három 10 éves legény, Benke Tivadar, valamint a Csata ikrek, Szilárd és Szabolcs, akikről az is kiderült, hogy kitűnő tanulók.

– A napközis rendszer nagyon bevált nálunk, sokat javult a gyerekek tanulmányi eredménye – tette hozzá György-Mózes Renáta.

A csoport tagjai ittlétük minden napján élvezhették a gyógy- és élményfürdő nyújtotta lehetőségeket, de a várossal és környékével is megismerkedtek. Terbe Zoltán, a település volt polgármestere kísérte el őket a katolikus templomba, ahol Sipos László kántor beszélt a Kisboldogasszony-templom történetéről és játszott is nekik a megye ötödik legnagyobb orgonáján. A polgármesteri hivatalba is eljutottak, melynek pincéje egykoron tömlöcként szolgált és az 1956 őszi helyi események egyik fontos helyszíne volt. A városnéző túra a helyi értéktárba is felvett „Patyi-fagyi” kóstolójával zárult. A csoport tagjai többi között ellátogattak a marispusztai Pongrátz Gergely 56-os Emlékmúzeumba, a szanki Kiskun Emlékhelyre, megnézhették, miként készül a szanki manufaktúrában a konyakos meggy, majd jártak a bodoglári határban lévő Tartós szegfű tanösvényen is.