Megismerik a hivatalok működését a kalocsai diákok

A kötelező életvitel tantárgyból hetente legalább egy órának kellene szerepelnie a középiskolai órarendekben, de a Kalocsai Szent István Gimnázium jobbnak látta, ha a témákat nem egy erre tanfolyamon felkészített kolléga próbálja átadni, hanem olyan előadók, akik szakértői az egyes területeknek.

Lévén sokféle ismeretet kell közvetíteni, az iskola két teljes tanítási napba sűrítette az egyébként diákelőadásokat is tartalmazó programot, a hét elején.

– A 12.-es, végzős tanulóinknak szól ez a program, mind a két félévben. Életvitel projektnapoknak hívjuk, hiszen van egy kötelező életvitel tantárgyuk, amit heti egy órában kellene tanulniuk, de annyira szerteágazó ismereteket ír elő a kerettanterv, hogy azt szeretnénk, ha az egyébként nagyon hasznos ismereteket valóban hozzáértő szakemberek tárnák a diákok elé – magyarázta a félévenként két-két napba sűrített oktatást Farkasné Bekes Rita.

Az iskola intézményvezető-helyettese úgy látja, az elmúlt 3-4 évben „nagyon bevált”, hogy ezzel a módszerrel dolgozzák fel a tárgyat. – Az első félévben is volt két projektnap, akkor a tantárgy pályatervezés témakörével foglalkoztak, hiszen novemberben ez nagyon is aktuális számukra. Most, a második félév elején főképp olyan témaköröket választottunk, amelyeket szintén előír a kerettanterv: ilyen a család, otthon, háztartás és közlekedés – sorolta.

Az iskola által küldött tájékoztató szerint idén öltözködéskultúráról, környezetbarát tisztító- és testápoló szerekről, háztartásban is előforduló veszélyes anyagokról, energiatakarékos életmódról, a média termékválasztásban játszott szerepéről, légszennyezésről és folyományairól, alternatív energiával működő közlekedési eszközökről készültek prezentációk, valamint előadások. A meghívott szakértők hétköznapibb, többek között pénzügyi, fogamzásgátlási és érzékenyítő témákról, vagy épp közigazgatási témákról beszéltek, utóbbiról külső helyszínen. A városháza dísztermében jártak, mert a diákoknak meg kell ismerniük a környezetükben lévő hivatalok és önkormányzatok működését.