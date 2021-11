Mégis bezártak Kalocsán az idősotthonok

Alig egy héttel azután, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának Szociális Központja bejelentette: lakóik és dolgozóik körében annyira magas az átoltottsági arány, hogy semmi nem indokolja korlátozások bevezetését, most ennek ellenkezőjéről született döntés.

Ezt ne hagyja ki! Marakodás indulhat a listás helyekért

A harmadik járványhullám során valóban sikeres vakcinázási kampányt hajtottak végre: az év első felében a gondozást igénybe vevő idősek legalább 90 százaléka és a dolgozók legnagyobb része felvett valamilyen, többnyire BioNTech/­Pfizer típusú védőoltást. Bár ez jócskán meghaladja az országos átlagot, óvatosabb működésre váltanak – derült ki az intézményvezető hétfő este kiadott közleményéből.

Rumi László tudatta: az időskorúak egészségének védelme érdekében novem­ber 9-én visszavonásig érvényes látogatási tilalom lép életbe.

Kérdésünkre kifejtette: a korlátozás külső személyek számára be- és kijárási tilalmat is jelent, magyarán a hozzátartozók és ismerősök a korábbi járványhullámok idején hozott zárlathoz hasonlóan nem léphetnek be a szociális központ épületeibe, és onnan nem vihetik ki az időseket, például rokonlátogatásra. Enyhítés ugyanakkor az, hogy a csomagküldés lehetőségével továbbra is élhetnek, ám a központ hangsúlyosan kéri a romlandó élelmiszerek mellőzését, hiszen az összes beérkező csomagot fertőtleníteniük kell, így akár három napba telhet, mire a lakók kézhez kapják a nekik szánt küldeményeket.

Az intézményvezető hírportálunknak megerősítette, hogy a korlátozást a régióban is növekvő fertőzésszámok miatt, elővigyázatosságból vezették be, és nem azért, mert megjelent a betegség a falak között. Erre egyébként elég kicsi az esély, fűzte hozzá, mert az idősek csaknem mindegyike átesett a megfelelő vakcinázáson, és ez az újonnan érkező lakókra is igaz. A teljes látogatási tilalom a szociális központ mindkét kalocsai idősotthonára, így a Bem apó és a Kunszt utcai intézményre vonatkozik.